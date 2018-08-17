Google音箱Q2出貨年增4倍 和碩打入新品供應鏈

根據研調機構 Canalys 公布 2018 年第 2 季智慧音箱出貨量為 1680 萬台，年增 1.87 倍，龍頭仍由 Google 以 540 萬台、年增 4.49 倍，市占超過 3 成穩居全球龍頭寶座。根據外媒報導，Google 年底將推出帶有螢幕的 AI 智慧音箱，300 萬台訂單可能落入台廠和碩 (4938-TW) 手中，將改變台廠智慧音箱代工版圖。

外媒《日經亞洲評論》報導，Google 打算在今年底前推出帶有螢幕的智慧型 AI 音箱，出貨目標為 300 萬台，這筆訂單可能落入台灣代工廠和碩手中。

台灣代工廠中，Google 現有智慧音箱大部分組裝訂單由廣達 (2382-TW) 掌握，仁寶 (2324-TW) 則獲得部分訂單，旗下並擁有亞馬遜 Echo 訂單，英業達 (2356-TW) 則供應蘋果的 Home Pod 智慧音箱。

根據研調機構 Canalys 統計，2018 年第 2 季智慧音箱出貨量為 1680 萬台，年增 1.87 倍，而中國市場需求成長強勁，貢獻 52% 的成長幅度，大幅超越美國的 16%。

觀察各廠商出貨情形，Google 以 Home 系列強攻市場，第 2 季出貨 540 萬台，年增 4.49 倍，市占超過 3 成、達 32.3%，穩住第 1 季以來的全球市占寶座；亞馬遜 Echo 出貨量 410 萬台，年減 14%，市占 24.5%，排名第 2。

Canalys 指出，雖然 Google 跟亞馬遜在歐洲及亞洲拓展市場有成，但是主要的出貨量仍來自於穩固的美國市場，占 Google 及亞馬遜出貨量高達 6 成。

阿里巴巴在中國大陸市占超過 5 成以上，第 2 季靠著天貓出貨 300 萬台，在中國大陸穩居市占第一，而小米跟阿里巴巴的智慧音箱出貨量占中國大陸 9 成以上。