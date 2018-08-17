拚經濟更拚外交 莫迪真能讓印度稱霸世界？

文╱ 林讓均

印度總理莫迪除了對內拚經濟，對外更拚國際外交，創造更多印度話語權。從「瑞辛納對話」到「印太戰略架構」，都讓印度搶盡風頭。究竟莫迪能否帶領印度成為全球新霸主，有待時間證明。

「瑜伽連結所有人類，已是整合世界的最強力量！」6 月 21 日清晨 7 點不到，身穿招牌白衣的印度總理莫迪，現身印度北方的北阿坎德州（Uttarakhand）首府德哈拉丹（Dehradun），帶領現場五萬多人一起做瑜伽。

這已是莫迪第四年在「世界瑜伽日」這天，高規格、大動作帶領全印度人一起響應瑜伽新生活運動。每一年都刷新前一屆紀錄。

「世界瑜伽日」，已成為印證印度軟實力的最佳品牌。

爭霸亞洲〉與大陸分庭抗禮 美國積極拉攏印度

「莫迪的野心，不只在經濟，還在政治、外交領域！」曾外派駐印度代表處科技組六年的清大印度中心副主任方天賜分析，莫迪不僅是瑜伽愛好者，更會主動創造國際舞台，抓取印度話語權，已從國際規範的遵循者，變成框架制定者。

「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）就是一例。這是莫迪上任後主動倡議的國際對話機制，2016 年至今已舉辦三屆。

以印度首都新德里「瑞辛納高地」（Raisina Hill）為名的國際年度高峰會，由印度獨立智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）和印度外交部共同主辦，是一個多邊利益的跨國協商架構，商討當前最迫切的國際外交、政經議題。

瑞辛納對話每年都會邀請全球重要國家領袖、官員與智庫參與。例如 2018 年由以色列總理那坦雅胡（Benjamin Netanyahu）開幕致詞，各國政要雲集達 500 人。台灣連續三年不缺席，今年元月就由遠景基金會董事長陳唐山與立委蕭美琴等人代表參加。

以新加坡「香格里拉對話」為範本的「瑞辛納對話」，重要性不亞於已開辦 17 年的前者，成為國際政壇高度矚目的年度盛事。

隨著經濟實力壯大，印度愈來愈有能力與另一亞洲強國中國大陸抗衡，成為西方霸權、尤其是美國拉攏的對象。

2017 年 6 月，中印發生「洞朗事件」，在邊境對峙兩個多月、衝突一觸即發，國際社會高度擔心雙方重蹈 1962 年覆轍，再爆中印邊境戰爭。

也因此，印度被捧為美國川普政府「印太戰略架構」、制衡中國大陸的扛霸子。但，莫迪不一定想照著美國老大哥的劇本走。

在洞朗事件未滿一週年，今年 4 月，莫迪已在中國武漢的東湖岸邊，和中國領導人習近平在船上舉杯談笑。45 天後，兩人又在青島舉行的「上海合作組織」元首理事會議中碰面，簽署若干合作案。

「中印應該多溝通，培養更好的雙邊關係，不要再受到西方強權的左右！」印度官方智庫「發展中國家研究與資訊系統研究機構」（RIS）總監查圖維帝（Sachin Chaturvedi）指出，中印關係長期受到西方強權干預，因為西方不希望中印兩大強國成為朋友，總是從中挑起鬥爭。

他氣憤指出，就連莫迪拜訪中國大陸的良性互動，《紐約時報》等美國媒體都能有「莫迪受侮辱」的負面解讀，可見到處都有西方勢力挑撥離間的痕跡。

看來，中印關係已從谷底快速爬升。但中印雙方仍不免互別苗頭，互爭亞洲霸主的地位。

強硬形象〉拒一帶一路 改革形象深植人民心中

就拿大陸「一帶一路」來說，莫迪是唯一敢拒絕此倡議的沿線國家領導人。

「中國應該尊重印度，對主權議題多一點敏感度！」查圖維帝表示，印度抗拒一帶一路的主因，就在於這條打通東南亞到歐洲的基礎建設走廊，通過喀什米爾地區的「中巴經濟走廊」，形同認可巴基斯坦對該區的主權，侵害印度主權完整。

其實莫迪也積極拉攏新盟友日本，去年 5 月倡議在非洲建立「亞非成長走廊 」（Asia-Africa Growth Corridor），將勢力拓及非洲大陸，被視為是抗衡一帶一路的政經影響力。接著，今年 6 月，印度又在新加坡香格里拉對話上，交好東協國家、倡議維持印太區域和平。

莫迪執政四年來，身影屢見於各重大全球與區域政經與外交會議，印度在國際社會獲得前所未有的曝光率與支持度。

而這位留著招牌白髮白鬍，至今奉行獨身禁慾教義的強人，竟也是國際社群媒體上的「網紅」，在推特（twitter）上擁有超過 4330 萬追隨者，僅次於美國前總統歐巴馬與現任總統川普，是全球粉絲人氣排名第三的政治領袖。

「莫迪善於喊口號、搞行銷，在國際上塑造了『改革者』形象，這有助於他弭平國內的反對聲浪！」駐印第七年的鳳凰衛視記者尤芷薇觀察，「茶販之子」莫迪當初以壓倒性勝利擊敗政治世家、尼赫魯 - 甘地家族，打破幾十年來的權貴統治，高聲喊出「新印度」願景，的確大大提升印度人民的自信心。

執政汙點〉放任打擊異教徒 親信爆性侵醜聞

然而，尤芷薇也指出，莫迪以高漲國族主義勾勒出的「印度夢」，炫彩奪目，卻仍難以掩蓋他的人權紀錄汙點。

2002 年，莫迪擔任古吉拉特州（Gujarat）州長（Chief Minister）時，曾爆發激烈宗教衝突，數千名穆斯林慘遭殺害。

年輕時就加入印度民族主義團體「國民志願服務者聯盟」（RSS）的莫迪，被指放任印度教徒，還曾以言語煽動，讓衝突一發不可收拾，因此被指為宗教兇手。

而印度各地頻傳的性侵案，侵害理由之一就是宗教、種族不正確，許多受害者是印度教視為異教徒的穆斯林女性，甚至年幼女童。其中，竟有加害者是莫迪親信。

四年來，印度發生多起震驚國際的性侵案，但莫迪始終未在第一時間表態，往往等到人民走上街頭抗議，才出面安撫。

「莫迪高舉國族主義大旗，讓印度教勢力得到空前的興盛，但也埋下社會分裂的隱憂！」方天賜表示，印度這幾年的社會包容度降低了，去年 9 月，大力抨擊莫迪激化社會對立的女記者藍克希（Gauri Lankesh）在家門前遭到槍殺，引發全國性的哀悼遊行。

英國權威媒體《經濟學人》曾在雜誌封面描繪莫迪扛著各種樂器，是專制獨裁的「一人樂隊」（one-man band），恐無法轉動印度。而印度歷經廢鈔、GST 的混亂，導致 2016 至 2017 財年的經濟成長率下滑時，《經濟學人》曾評論，莫迪改革只是幻覺。

「像莫迪這樣的強人總理，一人強勢主導，印度還不太習慣！」一位涉外官員觀察印度官僚體系，過去印度講究「和諧」，官僚團隊常給人「和稀泥」的感覺，長期行政效率不彰。如今，莫迪的鐵腕手段起了改革之效，今年經濟成長又將重回全球第一，然而印度內部政治局勢詭譎，並非莫迪能隻手遮天。

「莫迪的連任之路，仍然挑戰重重！」尤芷薇指出，從去年莫迪故鄉古吉拉特州與今年 5 月印度南部的卡納塔克州（Karnataka）兩場地方選舉，可以看出莫迪率領的印度人民黨（BJP）雖拿取多數席次，但贏得都不漂亮，且爆出賄選醜聞。

BJP 的死對頭「國大黨」（India National Congress）正與地方性政黨合縱連橫、集結盟軍，莫迪在 2019 年可能不容易像 2014 年一樣，以「莫迪海嘯」取得壓倒性的席次。

莫迪這位貼身帶著梳子、從小深信自己命格不凡的印度政治強人，對自我形象與使命有著高度迷戀，也的確憑著個人魅力帶印度走向國際，讓全球外資埋單。

然而面對內政隱憂，「有印度最佳推銷員」之稱的莫迪，如何槓桿水漲船高的國際聲望，將是明年能否連任成功的關鍵。

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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