受惠醫療用橡膠手套需求強勁 南帝今年獲利拚新高 EPS上看3元

受全球醫療政策和支出及個人健康意識的抬頭影響下，帶動防護手套市場不斷擴增。根據 Ameri Research 的統計，到 2024 年底，預計全球個人防護手套 (PPG) 市場規模將從目前的 108 億美元增長至 170 億美元。目前全球生產橡膠手套的重鎮在馬來西亞，為全球最大橡膠手套出口國，占全球總出口額逾 60%，主要廠商為 Top Glove、Hartalega、Supermax 及 Kossan 等。隨著新興市場醫療需求的增加，對於醫療橡膠手套的使用度也會持續上升，舉例來說，目前全球年均每人使用醫療手套消費量約為 25 雙，但是在中國市場，每人平均消費量卻僅有 3 雙，還有相當大的拓展空間。醫療橡膠手套主要原料為乳膠，國際 NBR 乳膠大廠為日本旭化成 (3407 JP)、英國 Synthomer(SYNT)、韓國 LG 化學；國內廠商則有南帝(2108) 與申豐 (6582)，其中，南帝是全球前五大 NBR 乳膠廠之一。受惠於醫療手套客戶需求強勁，第二季營收衝高至 32.9 億元，且因乳膠主要原料丁二烯(BD) 及丙烯腈 (AN) 行情走穩下，單季毛利率達 23%，業外則有匯兌回沖利益挹注，促使稅後淨利達 4.35 億元，較去年同期大增 2.42 倍，EPS 0.88 元，創下近年單季新高；累計上半年 EPS 達 1.43 元，幾乎達去年全年獲利的 82%。



展望第三季進入醫療耗材旺季，加上南帝林園廠產能恢復正常帶動，7 月營收已創下歷史新高，單月營收來到 12.31 億元，年增 4 成，第三季出貨量可望較第二季增加，單季營收可望攀高峰，挑戰 35 億元大關；法人預估今年 EPS 可望挑戰 3 元，改寫歷年新高紀錄。



近期像是旭化成 (3407 JP)、英國 Synthomer(SYNT) 股價均不受美中貿易戰影響，呈現相對抗跌，另外，橡膠手套廠商如 Top Glove、Hartalega 等股價也呈現相對高姿態，目前南帝本益比不到 11 倍，相較於同業如申豐約 14 倍，顯然南帝具備比價上漲空間。