【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因企業發布樂觀業績，加上中美重啟貿易磋商。道瓊斯指數上升 1.6% 至 25,559 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,841 點；納斯達克指數上升 0.4% 至 7,807 點。

油價週四上升，因全球市場持穩。紐約 9 月期油上升 0.7% 至每桶 65.46 美元。金價下跌， 紐約 12 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,184.0 美元。

香港和內地股市週四下跌。內房股逆市上升，其中中國恆大（3333.HK）與中科院簽署合作項目，股價上漲 7.6%；黃金股下跌。個股方面，中國農業部指黑龍江調往河南鄭州生豬確診發生非洲豬瘟，萬洲國際（288.HK）股價下跌 7.5%；聯想（992.HK）首財季扭虧為盈，股價上升 3.4%；創科實業（669.HK）上半年股東應佔溢利按年增加 24.6% 且增派股息，股價大漲 10.7%。恒生指數下跌 0.8% 至 27,100 點，國企指數下跌 0.5% 至 10,480 點， 香港股市成交金額增加 11.7% 至 1,245 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 2,705 點，滬深兩市成交金額減少 2.7% 至人民幣 2,693 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 萬洲國際（288.HK）發布澄清公告表示：公司執行董事馬相傑先生關於預期公司 2019 年及 2020 年錄得單位數字收入增長及 Sullican 先生預期歐洲業務的盈利能力將於未來三年翻倍的表述並不應視為預期公司未來收入及盈利能力的任何指標。另外黑龍江一家供應商向鄭州屠宰場供應的一車 260 頭生豬中合共 30 隻死亡，隨後被檢測到非洲豬瘟；公司將於 8 月 16 日起暫時關閉鄭州屠宰場六星期。

◇ 香港中旅（308.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 20.8 億港元，同比下降 11.7%，因毛利率按年改善及分佔聯營公司溢利大增，股東應佔溢利按年上升 1.2% 至 3.8 億港元，建議派發中期股息每股 3 港仙，與去年持平。

◇ 山東新華製藥（719.HK）公布 2018 年上半年業績，營業收入人民幣 26.9 億元，按年增加 11.8%，股東應佔溢利按年提高 15.5% 至人民幣 1.2 億元。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 100 萬股，相當於現有股本 0.076%，累計未註銷股份為 0.696%。

◇ 重慶鋼鐵（1053.HK）公布 2018 年上半年業績，營業收入人民幣 111 億元，按年增加 145.3%，由於營業成本、管理費用增幅小於收入及財務費用按年大減，公司扭虧為盈錄得股東應佔溢利人民幣 7.6 億元（2017 年上半年股東應佔虧損人民幣 10.0 億元）。

◇ 港華燃氣（1083.HK）公布 2018 年上半年業績，營業額 55.8 億港元，同比上升 38.4%，因毛利率按年下跌，其他虧損淨額按年增加，股東應佔溢利按年上升 10.1% 至 6.6 億港元。

◇ 平安好醫生（1833.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 11.2 億元，按年大增 1.5 倍，不過毛利率按年下滑 14.1 個百分點至 27.5%，股東應佔虧損人民幣 4.4 億元，同比縮窄 2.6%。同時，公司宣布以總代價人民幣 9.8 億元收購萬家醫院 100% 股權，萬家醫院主要業務是為中國初級醫療機構提供技術增值服務，2017 年股東應佔虧損人民幣 2.0 億元。

◇ 晶苑國際（2232.HK）公布 2018 年上半年業績，收入 12 億美元，同比增長 16.8%，因毛利率按年倒退 0.9 個百分點至 19.0%，加上行政及其他開支同比增加 24.8% 至 1.3 億美元，公司盈錄得股東應佔溢利 7,050 萬美元，同比僅增加 2.0%。建議派發中期股息每股 4 港仙。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)