「昱晶」、「昇陽光電」訂於2018.10.01下市

昱晶能源科技股份有限公司（公司代號：3514）及昇陽光電科技股份有限公司（公司代號：3561）因與新日光能源科技股份有限公司（公司代號：3576）合併，停止其股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）暨其原上市有價證券停止買賣及終止上市日期。

一、終止上市日期：民國 107 年 10 月 1 日。

二、停止買賣開始日期：民國 107 年 9 月 18 日。

三、最後交易日期：民國 107 年 9 月 17 日。

四、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國 107 年 9 月 20 日至 10 月 1 日。

五、終止上市證券代號及簡稱：

(一) 代號：3514；簡稱：昱晶。

(二) 代號：3561；簡稱：昇陽光電。

六、辦理股務機構：

(一) 昱晶能源科技股份有限公司

１、公司名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部。

２、地址：台北市中山區長安東路一段 22 號 5 樓。

３、電話：(02)2563-5711。

(二) 昇陽光電科技股份有限公司

１、公司名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部。

２、地址：臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓。

３、電話：(02)2389-2999。

七、其他：

(一) 合併對價：昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司於民國 107 年 3 月 28 日股東臨時會決議，分別以該等公司普通股 1 股換發新日光能源科技股份有限公司普通股 1.39 股及 1.17 股。

(二) 合併基準日：民國 107 年 10 月 1 日，昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司自合併基準日起消滅。