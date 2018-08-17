【大行報告】中美將啟動新一輪談判，新興市場貨幣止跌回升

中美將在月底重啟貿易談判的消息使市場風險偏好有所回歸。對兩大經濟強國仍致力於避免貿易戰衝突的樂觀看法為過去一周受到重創的新興市場貨幣帶來一線生機。人民幣上漲0.70%，泰銖漲0.49%，馬來西亞林吉特漲0.03%。由於美元遭遇一些獲利回吐，韓圓和新加坡元均上揚。

此前，土耳其危機和持續的貿易爭端引發人民幣和其他新興市場貨幣急劇下跌，隨著中美貿易局勢緩解，新興市場貨幣止跌反彈。不過，多數亞洲股市仍下挫，這表明投資者對貿易談判能否取得成果並無信心。中美兩國5月份時看上去已非常接近達成協議，但之後雙方互相大規模加徵關稅。

土耳其里拉繼周一暴跌後周三反彈5%，週四又上漲3.5%，自7.23的紀錄低點上漲約25%。土耳其銀行監管機構限制通過掉期交易賣空土耳其里拉的措施看上去產生了作用，至少短期內是這樣。另外，卡塔爾承諾向土耳其直接投資150億美元的消息也為里拉提供了支持。

不過，上述措施短期內有效，政府當局需要解決該國面臨的更長遠的挑戰。未來幾個月通脹將會猛升、經常賬戶赤字超過500億美元，2019年到期債務超過160億美元，投資者擔心貨幣危機將變成債務危機。即使美國和土耳其之間的緊張關係緩解，投資者仍需要看到土耳其實施重大財政和貨幣政策措施才能重拾信心。

英國退歐談判週四重新開啟，若有新的跡象顯示英國可能無協議退歐，英鎊將受到進一步拖累。雖然主要貨幣兌美元反彈回升，但如果｢無協議退歐｣成為最有可能的結局，那麼英鎊將繼續貶值。

在最新的英國銷售數據公佈後，英鎊兌美元上漲0.25%，不過不要指望好的數據能為英鎊提供必要的支持，因為未來幾周政治因素的影響力將繼續超過經濟基本面。

作者：FXTM富拓貨幣策略和市場研究全球主管Jameel Ahmad

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