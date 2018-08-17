萬洲國際(00288-HK)澄清2高管對中歐兩地業務盈利預測是個人觀點

萬洲國際(00288-HK)公布，董事會已注意到若干報章報道，當中陳述在2018年8月14日舉行的中期業績公告新聞發布會中，該公司代表保證該公司將於2019年及2020年錄得單位數字的收入增長；及執行董事KennethMarcSullivan預期該公司於歐洲業務的盈利能力將於未來三年翻倍。

就回應報章報道所述的收入增長陳述，董事會謹此澄清，該公司執行董事馬相傑在新聞發布會後舉行與投資分析員的會面中表示，彼個人預期該集團肉製品在中國的銷量於2019年及2020年將會有單位數字的增長，然而馬相傑或任何其他董事並無對該集團收入增長提供任何預測或保證。

馬相傑作出的陳述僅代表其對該集團肉製品在中國的未來銷售表現的個人觀點及個人預測。報章報道內的收入增長陳述並不準確報道馬相傑所作出的陳述，且不應視為對該集團截至2020年12月31日止兩個年度預期收入的任何指標。

就回應報章報道內的盈利能力陳述，Sullivan在回應媒體於新聞發布會中所提出的查詢時，根據彼對該集團於歐洲營運的未來發展的個人觀點及個人預測作出盈利能力陳述。誠如中期業績公告所披露，該集團在歐洲的營運分別僅佔該集團截至2018年6月30日止六個月的收入及經營盈利約8.5%及約7.2%，對該集團的整體營運而言並不重大。由於盈利能力陳述僅代表Sullivan的個人意見，盈利能力陳述不應被視為該集團未來盈利能力的任何指標。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)