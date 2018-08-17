五年間中國老年人口激增近25% 地方獎勵生育政策頻發

據經濟參考報17日報道，官方最新公佈的多個數據顯示，中國人口老齡化程度不斷攀升，結婚率和出生人口持續下降。對此，不少地方拿出“真金白銀”鼓勵生育，還將根據部委要求密集展開上半年生育情況調研。

根據民政部日前發佈的《2017年社會服務發展統計公報》，截至2017年底，全國60週歲及以上老年人口24090萬人，佔總人口的17.3%。而2012年底60週歲及以上老年人口為19390萬人，佔總人口的14.3%。五年間，60週歲及以上老年人口激增近25%。此外，2017年各級民政部門和婚姻登記機構共依法辦理結婚登記1063.1萬對，比上年下降7.0%。2017年結婚率為7.7‰，相比五年前的9.8‰下降21.4%。與此同時，出生人口也在下降。國家統計局數據顯示，2017年全國出生人口1723萬人，比2016年減少63萬。

當前，地方政府開始探索併出台鼓勵生育政策。近日，遼寧省發佈新的人口發展規劃提出，完善生育家庭稅收、教育、社會保障、住房等政策，探索對生育二孩的家庭給予更多獎勵政策，減輕生養子女負擔。湖北、新疆等地也提出，簡化生育手續，進行醫保支持和延長假期，甚至提出減免教育費用和增加購房補貼。陝西省統計局發佈的《陝西省2017年人口發展報告》建議，適時全面放開計劃生育，出台鼓勵生育措施，通過對生育進行補貼獎勵等方式提高生育意願。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)