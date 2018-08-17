京東Q2營收和淨利潤均不及預期 淨利同比下滑51.04%

8月16日，京東集團發佈2018財年第二季度業績。京東2018財年第二季度淨收入1223億元人民幣(市場預估1229.1億元)，同比增長31.2%，創下單季淨收入的新高;淨服務收入為118億元人民幣(約18億美元)，同比增長51.0%;2018年第二季度歸屬於普通股股東的持續經營業務淨虧損為22.125億元人民幣(約3.344億美元)，去年同期為2.870億元人民幣。
2018年第二季度非美國通用會計準則下(Non-GAAP)歸屬於普通股股東的持續經營業務淨利潤為4.781億元人民幣(約7230萬美元)，去年同期為9.765億元人民幣，同比下滑51.04%;較一季度10.474億元人民幣環比下降超過52%。京東第二季度調整後每ADS收益0.33元人民幣，分析師預期0.70元人民幣。京東預計第三季度營收1,045億~1,090億元人民幣，分析師預期1,090.4億元人民幣。
二季度，該集團來自於服務業務的淨收入為118億元人民幣，同比增長了51%。截至2018年6月30日的過去12個月，京東的活躍用戶數約為3.14億，同比增長約21%。京東商城經營利潤率達1.1%，較去年同期提升0.3個百分點。京東的收入來源主要包括京東商城和各類新業務，京東商城的3C、家電等既有核心優勢業務是京東的根基業務。財報顯示，第二季度京東商城的經營利潤率為1.1%，較去年同期的0.8%有所提升。
此前，彭博預計京東二季度營收為1229億元人民幣，調整後淨利潤為10億元。受第二季業績不及預期影響，京東盤前交易一度跌逾6%。
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