

◆盤勢分析

受中、美恢復貿易談判消息激勵，加上沃爾瑪、波音上漲帶動，僅費半指數表現不佳，道瓊、標普、那斯達克達克收高，終場四大指數漲跌幅介於 - 0.13~1.58%。其中，蘋果上漲 1.46%(續創歷史新高)、亞馬遜上漲 0.21%、台積電 ADR 下跌 0.1%、Intel 下跌 0.61%、Nvidida 下跌 036%、谷歌 (ALPHABET) 下跌 0.66%、美光下跌 0.82%、特斯拉下跌 0.96%、FB 下跌 2.69%。

因周三晚間美股四大指數下跌，周四晨間亞股普遍表現不佳。台股早盤跳空低開，盤中最低 10,602 點，一度回測今年以來的 10,600 點上升趨勢線，但盤中傳出中國將在８月下旬率團訪美，就中美經貿問題進行磋商，指數快速回升，跌幅收斂，終場收在 10,683.90 點，下跌 32.85 點，跌幅 0.31%；OTC 指數下跌 0.19%，表現持續疲弱。

技術面與籌碼面：

均線：周四台股收長下影線的小紅 K，顯示多方仍企圖防守。

量能：盤中指數拉升略有擴量，後續價漲量增、價跌量縮為宜。

技術指標：日 KD 指標 K 值下滑，MACD 狀柱體橫向震盪呈現偏弱，但極短線大盤 60 分鐘技術指標開始出現背離。

法人籌碼：三大法人合計 - 2.2 億元；外資 + 3.09 億元、投信 + 1.91 億元、自營 - 7.21 億元。

電子類股

蘋概股：3008 大立光去年每股盈餘達 193.65 元，配息 72.5 元，受惠產能擴大，雙鏡頭加持，市場預估獲利有望再創高，股價迅速填息完畢。2474 可成 7 月營收走高，進入出貨旺季，股價逆勢轉強。

被動元件：2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂因籌碼面凌亂，近日股價都大幅回檔，周四股價逆勢抗跌，盤中反彈超過 5%。

矽晶圓：下半年供需仍吃緊，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科近期法人調節，但周四股價集體轉強。

CD-R：2349 錸德 2Q18 毛利率回升到 6.72%，單季虧損再縮減至近 9 季來最佳，股價由高點回檔超過 50%，周四早盤放量強彈；帶動 2323 中環盤中上漲超過 5%。

非電子類股

紙類：1904 正隆 2Q18 獲利優於預期，近期外資、投信買超 2000 張，股價逆勢揚升，盤中挑戰 20 元大關。

重點訊息：

在聯電及三星的晶圓代工產能支援下，IC 設計服務廠 3035 智原今年以來在特殊應用晶片（ASIC）的委託設計（NRE）新案接案上呈現大爆發，受惠於拿下 2 件 10 奈米區塊鏈晶片 NRE 新案，上半年 NRE 營收已超過 2017 年全年，而且下半年 NRE 營收可望再逐季拉升。市場看好下半年 NRE 案逐步轉成 ASIC 量產，智原營運可望走出谷底。

「櫃買市場業績發表會」，今天將由「富櫃 50」主題接續登場。專業晶圓材料供應商 6488 環球晶、大陸隱形眼鏡龍頭 8406 金可 - KY，以及國內二極體大廠 5425 台半等三家公司到場說明公司財務業務及產業概況。

