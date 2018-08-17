萬洲國際(00288-HK)鄭州屠宰廠因豬瘟關閉六星期

萬洲國際(00288-HK)公布，就鄭州市的屠宰廠因生豬感染非洲豬瘟而暫時關閉作出澄清。

於8月14日，黑龍江一家獨立生豬供應商向鄭州屠宰廠供應以供屠宰的一車260隻生豬中合共有30隻死亡，隨後被檢測到非洲豬瘟；8月16日，鄭州雙匯收到鄭州市人民政府發出的疫區封鎖令，須昨日(16日)起，暫時關閉鄭州屠宰廠六星期。暫時關閉鄭州屠宰廠，是鄭州市人民政府進行疫情防控的舉措之一。鑑於發現非洲豬瘟，鄭州雙匯已主動採取措施，防範豬瘟疫情進一步蔓延，包括但不限於設立專門機構、銷毀鄭州屠宰廠的所有生豬及暫時關閉鄭州屠宰廠。

目前，該公司並無獲悉該集團其他屠宰廠發現任何非洲豬瘟或其他豬隻疫情。由於鄭州雙匯業務僅佔該集團整體業務的很小部分，在暫時關閉鄭州屠宰廠情況下，仍有該公司其他附屬公司供應豬肉及相關產品，故此對該集團供應豬肉及相關產品方面並不會造成任何干擾，董事會認為暫時關閉鄭州屠宰廠對於該集團的營運及財務狀況不會造成任何重大不利影響。

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