避險基金對FANG股票 失去了胃口

對大型避險基金而言，除了亞馬遜外，FANG 股票似乎失去了一些光采。FANG 股票係指臉書 (Facebook)，亞馬遜 (Amazon.com)，Netflix 與 Google 母公司 Alphabet。這些股票原先受到避險基金的熱烈追捧，由於其股價飆漲，許多基金因而荷包滿滿。

然而，這一切可能正在改變。根據 FactSet 研究機構資料顯示，除了亞馬遜外，50 家大型避險基金於第二季持有的其他 FANG 股票均告下降。避險基金減碼臉書與 Netflix 各 12 億美元，另出售 Alphabet 股票約 10 億美元。

亞馬遜持續受到歡迎，避險基金加碼總額達 16 億美元。Millennium 管理公司與 D.E. Shaw 公司買進亞馬遜股票最多，分別達 3.36 億美元與 10 億美元。

整體而言，科技股依舊十分受到避險基金歡迎。50 家大型基金於第二季持有科技股的市值增加了逾 80 億美元，超越其他各類股。

蘋果原先亦為 FANG 股票之一，目前在避險基金領域裡，依舊十分受到歡迎。基金加碼了蘋果股票 13 億美元，Renaissance 科技公司便投入了 8 億美元，買進蘋果股票。

巴菲特依舊是蘋果迷，他於第二季買進蘋果股票 64 億美元，其持有股權合計逾 640 億美元。

蘋果是巴菲特於第二季買進最多的股票，第二多是達美航空，僅 2.16 億美元。