世芯-KY首顆7奈米HPC的ASIC晶片完成設計定案 開始進入量產

IC 設計服務公司世芯 - KY(3661)宣布，自家首顆 7 奈米 HPC 高速運算 ASIC 晶片日前已完成設計定案 (Tape-Out)，並開始進入量產供貨。世芯 - KY 已成功卡位 AI 人工智慧及高速運算 HPC 市場，過去一年已完成多項高複雜度的高速運算相關設計。Allied Market Research 預估，全球 AI 晶片市場規模將以 45.4% 年複合成長率(CAGR) 由 2017 年 45 億美元到 2025 年將達到近 912 億美元。世芯看好此一趨勢發展，全力搶攻全球先進製程 AI 晶片市場。



世芯 - KY 總經理沈翔霖表示：「這一季 7 奈米晶片設計研發已趨近成熟，現正開始量產。目前有能力設計 7 奈米的 ASIC 廠商不多，世芯 - KY 成功在先進製程上之高速運算 (HPC)、人工智慧(AI) 及虛擬貨幣 (Cryptocurrency) 的應用領域，取得市場先機。而在未來幾個季度，我們也將有多個 7 奈米產品的設計專案，全力搶攻 HPC/AI 應用晶片市場。」