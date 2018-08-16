華潤電力(00836-HK)上半年多賺59.65% 派中期息每股12.5港仙

華潤電力(00836-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，該集團營業額約393.08億港元。同比增長約15.30%;公司擁有人應佔利潤約29.59億港元，同比增長約59.65%。每股盈利61.92港仙，宣派中期股息每股12.5港仙。
公告稱，淨利潤上升主要由於營業額上升，2018年上半年營業額增長15.3%，主要是所有附屬電廠的平均電價同比上升3.1%，售熱量上升31.6%及期內人民幣升值約8.8%;應佔聯營及合營企業業績上升，由於旗下聯營煤礦因銷量和售價上升扭虧為盈，以及由於上網電價和利用小時上升，聯營及合營的燃煤電廠利潤上升;稅項下降，期內旗下子公司向境外分紅減少，繳納股息稅同比下降。
但增幅被以下因素部分抵銷，燃料成本增加，由於2018年上半年標煤單價較去年同期增長6.2%、附屬電廠發電量上升及人民幣升值，2018年上半年燃料成本較去年同期上升11.8%;資產減值損失增加，今年上半年減值損失增加了5.92億港元至7.71億港元，主要包括電力資產計提減值約6.24億港元;和對擬關停的湖南煤礦等煤炭資產計提減值約1.47億港元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)