[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/15 107/08/14 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日反向1倍基金 16.33000 15.85000 0.48000 3.02839 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.99000 14.56000 0.43000 2.95330 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.12000 7.89000 0.23000 2.91508 瀚亞巴西基金 4.62000 4.53000 0.09000 1.98675 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.50000 14.22000 0.28000 1.96906 元大巴西指數基金 5.63700 5.53600 0.10100 1.82442 野村巴西基金 5.39000 5.30000 0.09000 1.69811 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.67000 0.11000 1.64918 柏瑞拉丁美洲基金 9.37000 9.22000 0.15000 1.62690 摩根絕對日本基金 14.47000 14.25000 0.22000 1.54386 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.85000 0.13000 1.46893 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.80000 20.51000 0.29000 1.41394 摩根新興日本基金 24.47000 24.16000 0.31000 1.28311 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.27000 32.85000 0.42000 1.27854 野村日本領先基金-累積類型 12.16000 12.01000 0.15000 1.24896 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.11000 9.99000 0.12000 1.20120 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.34000 19.14000 0.20000 1.04493 元大標普500單日正向2倍基金 34.57000 34.22000 0.35000 1.02279 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.98000 13.84000 0.14000 1.01156 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953 元大台灣50單日反向1倍基金 12.35000 12.23000 0.12000 0.98119 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.27000 8.19000 0.08000 0.97680 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.11500 10.01800 0.09700 0.96826 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.61000 0.09000 0.93652 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209 台新印度基金 16.30000 16.15000 0.15000 0.92879 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.04000 35.71000 0.33000 0.92411 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------