港股3連跌成交重上千億 舜宇光學收市跌24%

8月14日，港股連續3天下挫。收市報27752.93點，跌183.64點或0.66%，成交金額擴大至1006.2億港元。早上開市時段曾微升近10點，之後輾轉回軟，於下午13:44左右跌至全日低位27522.82點，波幅423.73點。

國企指數收市報10744.31點，跌22.2點或0.21%。

8月恒生指數期貨於下午15:55報27662點，跌205點，未平倉合約11.6萬張。

9月恒生指數期貨報27588點，跌206點，未平倉合約1.7萬張。

股王騰訊持續下滑，收市報347.4港元，跌13.6港元或3.8%，成交金額增加至133.4億港元。

舜宇光學(02382-HK)成為今天港股跌幅之首，於下午13:50左右跌至全日低位86.6港元，較昨日收市121.1港元，最多跌34.5港元。之後跌幅略為回順，收市報91.9港元，跌29.2港元或24.1%，成交金額63.05億港元；已連跌3天。由於舜宇光學2018年中期業績表現遜於預期，股東應佔溢利增微升1.8%至11.8億元人民幣，淨利率則由11.6%降至9.9%，主因受累於手機攝像模組毛利率下降，以及人民幣兌美元貶值，引致錄得外匯虧損淨額2.01億元人民幣。

安路體育(02020-HK)股價下挫10.1%或4.1港元，收市報36.5港元。安踏體育2018年上半年盈利增長34%，至約19.44億元人民幣。

第二大跌幅股只為中國光大國際(00257-HK)，收市報6.9港元，跌21.1%或1.85港元，成交金額7.3億港元，主要受累於該公司以大比例供股。中國光大國際公佈，每27股供10股，每股供股價6港元，較昨日收市價8.75港元，大幅折讓31.4%，涉及供股股份16.6億股。

第三大跌幅股只為金山軟件(03888-HK)，收市報13.18港元，跌3.06港元或18.8%，成交金額8.74億港元。金山軟件發出盈利預警，指出營運溢利於2018年上半年面臨壓力，預計網絡遊戲業務能夠在下半年回轉。於過去數年快速增長後，中國網絡遊戲市場（包括手遊市場）於2018年之增長相對顯得滯緩。過去數月，現有流量顯得越來越集中於多款重磅熱門遊戲。其他娛樂形式（如短視頻應用程式）顯得亦已吸引若干非核心及新網絡遊戲用戶，其進一步加大網絡遊戲市場增長的壓力。考慮到《劍網3》的預估商業發佈時間、《雲裳羽衣》達到預期的表現需額外時間、CDN推廣愈發激烈的競爭及在辦公軟件業務研發上的投入，故預計本年度下半年之經營業績將繼續面臨壓力，於2018年9月止季度，甚至2018年財年或會錄得虧損。

第5大跌幅股只為閱文集團(00772-HK)，收市報55.6港元，跌11.4港元或17%，成交金額6.72億港元。閱文集團宣佈以155億元人民幣，收購母公司騰訊(00700-HK)持股的影視製作公司新麗傳媒，提供文學創作，編劇到拍攝工作的一條龍服務。然而此項關連交易，沒有被市場看好。

至於昨日重挫的教育股，今天部分顯著回彈。當中新高教集團(02001-HK)收市報5.2港元，升0.5港元或10.6%，成交金額3.09億港元。睿見教育(06068-HK)收市報4.78港元，升0.66港元或16%，成交金額2.03億港元。宇華教育(06169-HK)收市報3.71港元，升0.31港元或9.1%，成交金額3.38億港元。國內擬加強對教育產業監管，新高教表示有關實施細則(送審稿)仍為草擬版且尚未獲得批准及尚未生效。公司認為其生效後並不會對業務(包括目前營運及潛在擴展計劃)造成重大不利影響，亦不會對該公司的民辦學校營運構成財務影響，原因為該集團根據結構性合約，透過該公司全資擁有的實體，向該集團營運的學校提供服務，從而產生經濟利益。

四環藥業(00460-HK)股價亦彈升14.1%或0.22港元， 收市報1.78港元，成交金額1.22億港元。四環藥業公佈，旗下山東軒竹醫藥科技有限公司研發的抗腫瘤創新專利藥「哌羅替尼」，已正式進入中國II期臨床試驗。

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