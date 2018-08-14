濟州神話世界推出神話水上樂園及變形金剛汽車人聯盟互動體驗展

8月初，藍鼎國際發展有限公司（00582-HK）欣然宣佈，神話水上樂園及變形金剛汽車人聯盟互動體驗展在濟州神話世界正式開幕。

神話水上樂園是濟州最大的水上樂園，約18,000平方米的空間内設有19個遊樂景點。這些景點包括兒童泳池、水療、私密小屋區、引人入勝的室外衝浪池以及全球頂尖的水上滑梯。首次登陸亞洲的頂尖水上娛樂設施RocketBLAST®激流過山車、FlyingSAUCER™飛碟和TornadoWAVE®旋風大浪板也向遊客開放，這些設施將通過高速、高加速度以及多重彎道產生的強大離心力為遊客帶來無儘的顫栗體驗和驚險刺激。

變形金剛汽車人聯盟互動體驗展是韓國首個推出﹑展示享譽全球的變形金剛角色的大型步入式互動體驗展。該展覽佔地2,200平方米，旅客將在此獨一無二的展館中全情投入併尤如置身於變形金剛的世界。

(剪彩儀式)

藍鼎國際主席兼執行董事仰智慧博士表示說：“作為東北亞地區標志性的高級家庭式綜合度假區，濟州神話世界為來自韓國及區域内的遊客提供豐富多彩的休閑及娛樂設施。神話水上樂園和變形金剛汽車人聯盟互動體驗展將與度假區内其他休閑娛樂設施無縫配合，為濟州神話世界增添姿彩，吸引更多不同背景、不同年齡層的本地和外地遊客到訪。”

(神話水上樂園)

(神話水上樂園)

（變形金剛汽車人聯盟體驗展入口）

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