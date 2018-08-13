教育股黑色星期一 市值蒸發345億港元！

教育股黑色星期一，一天市值蒸發約345億港元! 與大跌市前教育股市值達1199億港元相比較，一天內急降28.8%。

受內地教育行業擬加強監管影響，香港上市的一眾教育股嚴重重創。當中跌幅最傷要算睿見教育(06068-HK)，股價削減了39.8%；若以市值削減規模計算，則以宇華教育(06169-HK)最慘，市值消失了64億港元。

宇華教育(06169-HK)於8月13日股價收市報3.4港元，跌1.96港元或36.6%，市值蒸發了64億港元。

睿見教育(06068-HK)股價收市報4.12港元，跌2.72港元或39.8%，市值蒸發55.6億港元。

楓葉教育(01317-HK)股價收市報4.48港元，跌2.02港元或31.1%，市值蒸發60.2億港元。

中教控股(00839-HK)股價收市報9.9港元，跌2.6港元或20.8%，市值蒸發52.5億港元。

新高教(02001-HK)股價收市報4.7港元，跌2.26港元或32.5%，市值蒸發32.4億港元。

天立教育(01773-HK)股價收市報2.01港元，跌1.2港元或37.4%，市值蒸發24.9億港元。

希望教育(01765-HK)股價收市報1.8港元，跌0.36港元或16.7%，市值蒸發24.1億港元。

中國新華教育(02779-HK)股價收市報2.79港元，跌1.04港元或27.2%，市值蒸發16.7億港元。

民生教育(01569-HK)股價收市報1.25港元，跌0.41港元或24.7%，市值蒸發16.5億港元。

中國司法部8月10日發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，其中市場關注的第12條：「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校」；以及第45條：「明確非營利性民辦學校允許關聯交易，但與關聯方的交易需要受到教育部、人社部的監管，以確保其必要性、合法性、合規性」。

光大證券發表報告，預期未來香港上市教育股，其有效稅率或提升至10%至15%之間。報告指第12條可以理解為「徹底否定集團化辦學對非營利民辦學校的收購」，或是「規範集團化辦學行為，隔離單體學校風險」。相信對民辦高校實際影響不大，但對義務教育階段可能有所影響。至第45條，光大證券認為可杜絕未來民辦學校以「非營利性」之名行「營利性」之實，引導希望營利的學校登記為營利性學校，從而真正實現分類管理。

香港財華社翻看睿見教育(06068-HK)中期業績披露，稅前利潤1.58億元人民幣，然而所繳付1267.7萬元人民幣，利得稅率只有8%。另一家教育股宇華教育(06169-HK)稅率更跌至4.3%，經營利潤達2.08億元人民幣， 然而所繳稅款只有938.8萬元人民幣。

另外，中金亦發表報告指出，非營利性民辦學校其實有三種變相營利的手法：其中是搭售，其二是成本關聯化，其三是退出時一次性獲得高額收益。司法部是次提出的修訂草案，就是對這些情況作出規管。中金認為第12條和第45條，對義務教育階段學校可能在外延擴張和持續獲得收益方面帶來挑戰，但對高等教育整體影響不大。

文:周燕芬

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