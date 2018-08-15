人民幣收盤挫跌219點創15個月新低 強勢美元施壓但情緒仍穩

路透上海/北京8月15日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三收盤大幅下挫219點跌破6.90元關口，與中間價均跌創15個月新低。交易員指出，土耳其憂慮將美元推升至逾一年來最高，人民幣順勢下行，客盤購匯需求仍不少，大行適度提供美元流動性，避免匯率過度波動，但市場情緒明顯謹慎，交易量有所萎縮；短期人民幣料持續承壓，不過市場並不恐慌。

他們並表示，人民幣跌破6.8之後和美指的聯動作用重新增強，如果美指延續強勢，人民幣跟隨調整並無異常，短期人民幣會否破7，關鍵看美指的升幅；而考慮到人民幣持續貶值可能引發資本外流的擔心，市場關註監管層是否出手幹預匯市。

「美指那麼強，沒辦法，現在如果美指到100的話，人民幣到七是有一定可能的，但應該（央行）會真的出來幹預，...入場強幹預的可能性則不大。」一外資行交易員稱。

一中資行交易員則表示，雖見人民幣續貶，但並未形成明顯貶值預期，人民幣匯率CFETS指數亦企穩反彈，接下來會否出維穩政策，可以觀察市場購匯情緒是否累積，“守某個位置意義不大，平常心看待吧。”

新公布的央行外匯占款數據顯示，7月央行口徑外占小幅持續增加，顯示央行並未直接幹預外匯市場，這與外儲增加相一致。路透根據中國央行公布的數據計算顯示，7月末中央銀行口徑外匯占款余額為215,301.95億元人民幣 。據此計算，當月央行口徑外匯占款增加108.17億元人民幣。

全球匯市方面，美元周三升至逾一年來最高，因已經擴散至其他新興市場的土耳其裏拉危機持續提振美元作為避險資產的需求。

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