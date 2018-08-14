阿里影業(01060-HK)將與螞蟻智信聯合推出電影卡

阿里影業(01060-HK)公佈，間接非全資附屬公司杭州晨熹已於2018年8月14日與螞蟻智信(螞蟻金服的全資附屬公司)訂立電影卡合作協議，有效期自2018年8月14日起至2019年3月31日止。

根據電影卡合作協議，杭州晨熹及螞蟻智信已同意聯合推出電影卡，有關電影卡將由杭州晨熹向花呗(螞蟻金服推出的消費授信產品)的個人用戶出售，可讓電影卡持有人於淘票票(集團經營的線上售票平台)購買電影票時享受特别優惠。螞蟻智信已同意就電影卡合作協議項下的合作事項向杭州晨熹支付推廣服務費，但受限於截至2019年3月31日止財政年度的年度上限人民幣2000萬元。

公告稱，集團線上售票平台淘票票的業務向來受季節性影響程度比較高，而於電影卡合作有效期内將有國慶、聖誕、元旦、春節四個票房收入的高峰檔期。集團相信訂立電影卡合作協議及其與螞蟻智信的合作，將可擴大淘票票的用戶基礎和增強其用戶忠誠度，從而進一步鞏固淘票票的市場領先地位。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)