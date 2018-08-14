【異動股】舜宇光學(02382-HK)股價重挫20% 失守百元關

一份令市場失望的業績，令舜宇光學科技(02382-HK)今早股價今早大幅裂口低開17.4%，報100元，現已急瀉19.57%，報97.4元，跌破一百大關，成交1280萬股，涉資12.8億元。

舜宇光學公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利增1.77%至11.8億元(人民幣.下同)，每股盈利108.03分，溢利遠低於市場預測中位數15.7億元，主要受累於核心業務利潤率倒退，並錄得2億元滙兌虧損，不派中期息。

截至今年6月底，集團收入按年增19.39%，至119.76億元，表現亦是遜市場預期，其中，對利潤貢獻最大的光學零件業務收入增長40%至26.56億元，但該業務利潤率40%，較去年下半年的44%倒退。至於收入貢獻最高的光電產品，其利潤率更跌至4.7%，遠遜於去年下半年則為9.8%。

該公司在毛利上升及有效控制營運費用下，期內溢利按年增2.5%，至11.9億元；淨利率則由11.6%，降至9.9%，主因手機攝像模組的毛利率按年下降，以及因人民幣兌美元貶值引致錄得外匯虧損淨額2.01億元。

按業務劃分，期內收入增長最快的是光學零件業務，收入按年增40%，至26.56億元，主要由於手機鏡頭及車載鏡頭出貨量分別按年增53.6%及17.9%，以及手機鏡頭的產品結構改善，令平均售價上升。

新浪財經報導，因應光學零件毛利受壓及競爭加劇，外界已先前已調低今年上半年的純利預測。券商中位數為人民幣15.7億元，相當於按年增35%。

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