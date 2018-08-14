【大行報告】光大新鴻基：中國移動(00941-HK)目標價為76元

研報指，中國移動(00941-HK)上週公佈其中期業績後，股價出現回穩姿態。此番業績表現能否扭轉其三年多以來的頹勢，該行嘗試作出分析。

上半年集團收入及利潤按年增長2.9%、4.7%，其中利潤表現稍勝市場預期。前期由於舊有3G客戶已大規模向4G轉移，中國移動於2017年的4G用戶數增速有所放緩，惟本業績期内集團運用多措併舉之下，4G淨增客戶和流量份額均呈現回升勢頭，目前4G客戶滲透率達74.7%。該行認為，中國移動在4G方面地位領先，對日後5G技術的移動市場具先機優勢。惟目前行業而言，電訊業大流量低資費套餐的激烈競爭，對中移動作為最大的4G運營商帶來的影響亦最大。

該行預期中國移動下半年面對行業加劇競爭的局面將對持續，料集團將通過搶佔寬帶市場，及繼續控製開支來應對。惟在大競爭格局之下，加上5G市場尚未成熟，料集團短期仍存較大挑戰。另一方面，本月中國鐵塔的上市，預期為中國移動帶來一次性約20億元人民幣利潤，此將在下半年也集中有所反應。多重因素之下，預期中國移動未來主要於67-76元運行，投資者可區間操作，止蝕63.65元，目標價為76元，建議買入價為67元。

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