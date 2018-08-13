業績大好卻依然冷靜自省的李寧（02331-HK）：管道改造任重道遠

自2004年6月於港股主板上市以來，國內知名運動品牌李寧（02331-HK）經歷過輝煌的2000年代後半期，也遭遇了跌落穀底連續虧損的2010年代前半期，及至2015年成功扭虧為盈後，如今的李寧在鑽研發展的道路上可說是“步步為營”。

8月13日，李寧公佈了其截至今年6月30日止中期業績。這新鮮出爐的2018年中期業績似乎也讓李寧重新找回了以往意氣風發的狀態：今年上半年李寧以其出色的經營表現實現了集團各項業績指標的全面增長，且成長幅度均較為喜人。

如下圖所示，今年首六個月李寧實現收入47.13億元（人民幣，下同），按年增長17.9%；毛利較去年同期增長20.5%，在此基礎上，集團毛利率較上年同期的47.7%上升1個百分點至48.7%；期內公司擁有人應占溢利更是大增42%達到2.69億元，表現搶眼：

（李寧中期業績部分財務指標 來源：港交所）

李寧的業績報告中，將集團上半年收入的可觀增長歸因於以下幾個方面，一是其電商管道收入連續多年保持高增長率，雖然眼下增幅逐步回緩但仍明顯高於其他業務管道；二是今年上半年隨著市場對集團產品認同度的提升及自營店鋪運營能力的持續改善，直行銷售收入增幅較去年同期明顯改善；三是隨經銷商的管道運營能力、終端銷售能力的加強，集團增加了對經銷商的期貨訂單量，特許經銷商收入同比也漲勢良好。值得注意的是，集團以童裝為代表的新業務也相繼有序展開，獲得了良好的市場反響。

無論是整體業績表現，還是集團業務管道的升級改造，現階段的李寧都較過往數年表現出了更為活泛的生命力，但令人感慨的是，在交出了造好成績的當前，李寧的管理層卻表現得尤為清醒和審慎冷靜。在今日（8月13日）舉行的2018年中期業績記者發佈會現場，李寧公司執行主席兼代理行政總裁李寧就數次直言公司在許多方面還“做得不好”。

管道改造任重道遠，李寧仍很“初級”

自從將公司核心發展重點轉向針對更加成熟的消費者需求，打造及鞏固包括運動體驗、產品體驗及購買體驗在內的“李寧式體驗價值”及通過數位化策略提升集團線上線下銷售效率以來，李寧在將專業運動與時尚、娛樂、休閒結合方面花了許多功夫。在管道改造方面，除卻整合線上線下提升效率和體驗外，李寧還涉足時裝周，並開拓體驗店、高效大店和品類店等新管道模式，今年上半年，李寧公司通過多層次多維度的行銷在提升品牌形象方面取得了不錯的成果，但公司主席李寧卻直言，長遠來看作為中國運動品牌的李寧發展之路仍然艱苦。

按李寧的話來說，公司還需要在很多方面進行提升、改造、投資和投入，他表示這裏的投入不光是錢的投入，也包括資源和人力的投入。從體育方面來講，公司需要研究怎樣使產品更具有體育力量；使體育和運動時尚的結合更加符合市場上年輕人的需求取向；及使公司整個專業的供應鏈管理、零售運營、商品管理、管道模式等更符合行業的效率等等。李寧坦言：“這一塊來講我們還很初級。”

他指出，目前公司尚未展現出應有的管道效率，很多管道是源於過去二三十年的模型做下來的，而現在人們所處的城市、購買習慣、商圈、聚集的形式、租金、價格等都有很大的變化 ，李寧公司未來還需要繼續就此投入改造，力求使管道銷售效率真正達到符合零售行業效率的標準，他直言現在的李寧還達不到這個效率（標準）。

授權率不理想：持續改造

業績公告顯示，李寧公司今年上半年平均存貨周轉天數為85天，與上年同期持平，對此李寧表示眼下的存貨周轉天數應該還有進步的空間，也說明還是公司沒做好。對此他認為公司還需要更好的方法，但目前的難度在於，公司在不斷擴大規模的同時會面臨周轉，雖然現在公司的周轉還算可以，但仍然有進步的空間。另一方面，李寧指出，公司的授權率還不夠理想，這直接影響其擴張，一擴張就直接產生庫存；此外授權率不理想的情況下會採取打折手段，這樣一來應收利潤就減少了。

因此，他認為這對公司來講是最大的挑戰：“這塊李寧做得還是非常不理想。”他表示未來公司需在這方面持續加強投入，主要投入於方法、經驗和模型的嘗試以及運營的改造等。總的來說，李寧公司未來還將在管道改造和提升經營效益方面不斷投入，以期在整個經營能力和運營能力方面獲得更大的提升。

南部做得不好？有提升空間

此外，就區域市場的表現來看，今年上半年李寧南部地區銷售點數量的增長幅度為2.1%，明顯低於北部地區的12.2%增幅，對此李寧依舊給出了一個“不好”的評價，他言簡意賅地表示：“嚴格來講，南區做得不好。”

（來源：港交所）

李寧補充表示，公司南區做得不好，這方面的工作在經營上和能力上都沒有充分表現出來，去年成立了一個專門針對南區的工作團隊，但現在也是剛成立，處在運營發展當中。他又指，今年南區比去年已有了些許進步，但與市場機會等差得比較遠，這一方面是公司自己做得不好，但一方面也意味著未來南區市場仍具有很大的提升空間。

服裝貢獻占比提升，不派息考慮長遠利益

值得一提的是，今年上半年李寧來自服裝品類的收入超過了鞋類收入，達到22.99億元，占總收入的48.8%，上年同期占比則為44%；而去年中期收入占比最大（50.5%）的鞋類產品今年就屈居第二，以21.9億元占46.5%；其他器材及配件產品收入占比為4.7%。在上述三大品類中，來自服裝產品的收入增速最大，達到30.7%，然後是鞋類和器材及配件：

（來源：港交所）

李寧首席財務官曾華鋒表示，服裝品類的高增長主要由於之前公司沒有好好做這一塊，可比基數較小；而童裝方面正常情況下毛利率都較高，在打折推廣階段毛利率會拉低，他表示童裝作為新業務今年是第一年，因此貢獻方面是一個低單位數的占比，料全年也不會有太大的改變。

至於上半年不派息的原因，李寧回應稱，雖然公司賬上有現金，但基於公司整體還在改造當中，且要改造的方面還有很多，包括管道、產品、運營等都需要改造，除了人力、資源及其他投入，資金的支持也是很重要的。他表示，公司派息政策會更多考慮股東長遠的利益以及公司如何更健康安全發展等因素。

雖然公司高層在“復興”路上表現出了難得的自省，多次蓋章公司“做得不好”，但李寧股價今天還是受造好業績消息影響一路看漲，盤中最高曾見8.84港元，漲幅8.87%，收盤報8.5港元，全日漲幅4.68%。

文：彭小留

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