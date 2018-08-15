LiTV出招祭優惠方案 助政府打擊盜版機上盒

OTT 廠業者 LiTV 線上影視宣布，為支持政府打擊盜版業決心，結合頻道、隨選影片內容商與機上盒廠商，祭出二大優惠方案，讓消費者可看到合法正版高品質電視頻道等影音服務。

LiTV 指出，全球網路影音勢力崛起，OTT 內容也成熟化，電視頻道、戲劇、電影等節目內容豐富多元，但許多盜版機上盒業者抓住消費者貪便宜心態，號稱一次付清終身免費，買盒子就能永久免費看，只要接上網路，任何電視頻道或是隨選戲劇都可以看。

LiTV 強調，盜版業者藉此誤導消費者，利用民眾貪小便宜心態購買盜版機上盒，但這是違法盜播，業者聲稱有合法拿到授權也是欺騙消費者，因為提供影音的內容商並沒有授權盜版機上盒，消費者不僅沒有保障隨時可能被斷訊，並嚴重影響合法業者利潤與生存空間，甚至引起國外片商跨海提告侵權，嚴重侵害合法業者權益並影響國家形象。

LiTV 認為，在政府、業界努力下，政府已開始積極打擊盜版機上盒業者，陸續查獲多個盜版機上盒品牌，將盜版業者移送法辦，獲得合法業者與消費者正面肯定，刑事局正不斷出擊偵緝盜版機上盒，顯示政府持續打擊盜版機上盒與業者的決心。

LiTV 為支持政府決心，祭出兩大優惠方案，消費者可以體驗三個月只要 99 元，或直接購買電視頻道全餐一年 1999 元，並可獲限時加贈市價 2490 元的 4K 電視機上盒。讓消費者一次擁有軟、硬體，無障礙且低門檻使用合法正版優質服務，透過正版平台觀看合法授權內容，才能讓消費者安心看到合法正版高品質電視頻道等影音服務。

LiTV 線上影視董事長錢大衛也表示，LiTV 擁有高品質的合法正版影音服務內容，和非法的業者有相當大的區別。當消費者使用 LiTV 正版頻道、影音內容的服務可以立即感受到合法正版的各種優點，如高畫質影音、播放流暢度、繁體中文字幕、多螢載具使用的便利、內容更新速度快等等特點。