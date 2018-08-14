OTT平台第一家！LiTV將首登Costco

台灣 OTT 百家爭鳴市場競爭激烈，隨著產業越來越成熟，海量的影音內容已成各家平台的必備條件，「LiTV 線上影視」看準量販市場，攜手 Costco 好市多搶食通路商機，將 LiTV 品牌及影音服務進駐 Costco。

LiTV 指出，這次與 Costco 合作的商品為「超值組合餐」，其中包含合法正版超過 100 台電視頻道，包含熱門新聞、財經、電影、綜藝、體育、戲劇、生活、旅遊、親子等各類頻道；及電影、戲劇、動漫、綜藝、兒童、蒙福人生等六大館隨選影片，搶先各家業者首度登入 Costco，並造福 Costco 會員推出最優惠的獨家價格，三個月「超值組合餐」原價為 747 元，Costco 會員只要特惠價 549 元，對於熱愛在網路上追劇、看電影的新世代觀眾來說，不容錯過。

Costco 好市多向來標榜高品質、低價格，更為顧客推出全方位服務，在商品的嚴選方面，注重品牌和質量保證，這次攜手 「LiTV 線上影視」創造首度 OTT 業者在量販市場銷售的先例，有信心使消費者在商品體驗中感到滿意，進而創造新一波 OTT 商機。

對於這次首創與量販商合作，LiTV 線上影視董事長錢大衛表示，面對 OTT 市場未來的競爭，除持續對抗盜版業者，精進本身影音內容品質及數量外，未來將整合非常多的業者，包括: 硬體、內容商、平台商、網路商與通路商，讓消費者可以透過各種方式享受 LiTV 合法正版高品質的影音服務。