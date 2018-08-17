與世界球后戴姿穎一起拚金牌 LiTV APP亞運賽事免費看

2018 亞運即將登場，羽球賽程也出爐，首場將在 8 月 19 日進行，中華羽球代表隊喊出一金一銅的目標，主要奪牌希望就是世界球后戴資穎，OTT 平台業者 LiTV 指出，現在只要免費下載 LiTV APP，就可貼身零時差追蹤羽球球后最新戰況。

LiTV 在亞運期間從電視、電腦、手機、平板就可以時時刻刻收看亞運完整賽事，多螢載具的收看環境一次滿足體育迷和一般觀眾所有的觀賞需求。

戴資穎平時就常在 Instagram 上公開和球迷分享自己的日常、練習狀況，日前更曬出好幾張個人腹肌進化照，令許多男生看了都汗顏，近期更分享出示意舉重照及戴式翻白眼照，許多球迷看了都覺得球后「小腿很有肌！」「超可愛啊！」「看了療癒啊！」「翻白眼技術可以當教練了」，一舉一動深受球迷矚目。

LiTV 表示，喜愛戴資穎的球迷，只要免費下載 LiTV APP，就可貼身零時差追蹤最新戰況。

LiTV 線上影視更推出「精彩賽事回看」，球迷們就算錯過直播比賽也沒關係，透過 LiTV 電視頻道回看，可完整補回之前錯過的比賽，並回看賽事精采畫面。

LiTV 線上影視這次也推出「預測奪金數」活動，熱門奪金選手及隊伍包括：「羽球球后」戴資穎、「籃球王牌控衛」陳盈駿、「體操王子」李智凱等，邀請觀眾一起線上集氣。

