紐約匯市—里拉、EM貨幣回彈 美元刷14個月新高 歐元續貶

週二 (14 日) 交易，美元多數交易時間小跌，但最後回彈至 14 個月新高。近日崩跌的土耳其里拉則帶領著新興市場貨幣收復部分失土。

ICE 美元指數溫和上升 0.3% 至 96.718，為去年 6 月以降最高點。

即使美元在今日走跌期間，ICE 美元指數也守在 96 關鍵水準之上，顯示美元支撐力仍廣泛存在，因為投資者認為 Fed 下次升息就在 9 月，距今僅剩 6 週之遙。

更廣泛的 WSJ 美元指標 (衡量美元兌里拉在內的 16 種競爭貨幣力道之指標) 則持平表現但處於正面在 90.42。

今日經濟消息方面，美國 7 月進口物價上升 0.1%，第二季家庭債務自前季 3.8% 溫和下降至 3.5%。

週二土耳其里拉兌美元和歐元激烈回升。1 美元兌 6.3390 里拉，自週一晚間的 6.8846 里拉下降 8% 以上。1 歐元兌 7.1904 里拉，也較前一交易日的 7.9079 里拉驟降。

土耳其央行週一實施挹注流動性至市場的措施，但投資者顯然不太搭理這招，而持續擔心該國的經濟健康狀況。土耳其總統 Erdogan 的反對者表示，總統無意升息，但這是經濟學家和評論者認為要阻止里拉崩跌、舒緩壓力最必要的行動。

FactSet 數據顯示，今年迄今里拉兌美元跌幅已超過 40%，其中單就 8 月跌幅已近 25%。

因投資者擔憂歐洲銀行對土耳其的曝險，歐元兌美元和瑞朗觸及 13 個月低點。

根據 EBS，歐元兌美元在週一觸及 13 個月低點、貶至 1.13650 美元後，週二續貶近 0.59% 至 1.1341 美元。

歐元兌瑞朗也一度貶至 13 個月低點達 1.12700 瑞朗，之後拉回至 1.12875 瑞朗，全日跌幅 0.3%。

歐元兌日元已持續 10 週以上在低點，週一跌幅 0.1% 至 126.15 日圓。

其他先前與里拉同步下跌的新興市場貨幣週二也放緩跌勢並轉高。

南非幣蘭特和墨西哥披索週二雙雙走強，美元兌蘭特自週一的 14.4201 下降至 14.2515。美元兌墨西哥披索自 19.1161 下降至 18.9177。

部分分析師認為，土耳其的問題恐怕預示整個新興市場貨幣的困境，因為這些國家都持有美元計價的債務，但也有其他分析師認為，土耳其的問題包括通膨和領導人專制等，這些都是土耳其自身的問題。

渣打貨幣和顧的收入分析師 Steven Barrow 週二報告指出，這些問題或許在其他國家也存在，「但多數來說，我們認為這些問題是土耳其本身才有的現象，也許唯一要監控的是外部借款問題，以因應美國升息和美元上漲。」

新興市場今年一直是投資者焦點，因為美元指數在去年下降 10% 後，今年頭 8 個月漲幅已達 5%，Fed 又預計年底前再升息 2 次，可能會再推升美元，但同時期鮮少國家積極收緊貨幣政策。