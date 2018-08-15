新興市場貨幣暫時企穩 人民幣中間價下調161點

新興市場貨幣暫時企穩，人民幣中間價報 6.8856 ，上一交易日中間價報 6.8695，下調 161 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8830。

美元料開啟第三輪上升週期

4 月中旬以來，美元指數持續走強，近期土耳其動盪帶來的避險情緒升溫，進一步推升美元指數，8 月 10 日美元指數升破 96 關口，創 13 個月以來新高。預計進入第三輪上漲週期，強美元對全球市場的衝擊將持續。

此輪美元強勢上漲原因主要有四點。一是美元相對其他主要貨幣的利差擴大。4 月以來，十年期美債收益率從 2.7% 一度突破 3% 關鍵水平，為 2013 年以來首次，雖受近期避險情緒升溫影響，美債收益率有所下降，但美債與其他國家債券收益率間的利差仍持續擴大，而套息交易下美元資產受到追捧。

二是美聯儲和其他主要央行之間的貨幣政策差異。今年以來美聯儲已加息兩次，美聯儲 8 月 1 日在發表議息會議聲明時表現也更偏鷹派，其對經濟活動增長速率、就業增長、家庭支出和商業固定投資的形容詞統一表述為 “強勁”，同時肯定失業率保持低位，相比之下，其他十國集團（G10）央行加息的手腳都被束縛住了。以在美元指數中權重約佔三分之二的歐元(1.1335, -0.0011, -0.10%) 為例，歐元兌美元已從 2 月 1 日的 1.25 高位降至 8 月 13 日的 1.14，為去年七月中旬以來低點。

三是全球市場對貿易摩擦擔憂的日益加劇，使美元受到避險買盤的青睞，引發資金回流美元。

四是貿易逆差的扭轉預期導致本輪美元走強。美國自金融危機以來的持續貿易逆差成為致使美元疲軟的原因之一，而近期美國政府收窄貿易逆差的措施成效初顯，拉動美元走強。

在土耳其里拉持續走軟之後，多個新興經濟體央行開始或明或暗地出手干預。截至北京時間 14 日 18 時 30 分，土耳其里拉、南非蘭特兌美元匯率分別反彈 5%、2%；其它主要新興市場貨幣也出現企穩跡象。

央行紛紛 “出招” 新興市場貨幣暫時企穩

近期土耳其里拉成為全球市場的焦點。上週五，美國總統特朗普宣布把進口的土耳其鋼鋁產品關稅提高一倍，導致里拉匯率大跌。部分今年表現本就疲軟的新興市場貨幣更是受到直接衝擊，除土耳其里拉外，南非蘭特、印尼盾、印度盧比等對美元匯率集體大幅走軟。

為了應對局勢，這些央行或監管機構隨後紛紛或明或暗地進行出手干預。為安撫市場，土耳其財長阿爾巴伊拉克 12 日宣布，將推出 “行動計劃” 來應付這場危機，重心將是協助受到里拉貶值影響最嚴重的銀行和中小型企業。

土耳其中央銀行為製止其貨幣里拉持續貶值，13 日宣布允許商業銀行持有更多資金和黃金，希望改善銀行體系流動性，恢復投資者對土耳其經濟的信心。土耳其央行在聲明中強調，將採取 “一切必要措施” 來確保金融穩定性，同時承諾為銀行提供它們所需的“一切流動性”。

南非央行副行長 13 日表示，若出現嚴重損及市場有序運行的情況，該央行將乾預匯市。

阿根廷央行當地時間 13 日意外將關鍵利率上調 500 個基點，提高至 45%，並承諾將這個利率水平維持到 10 月。由於土耳其金融危機引發新興市場波動，加上對阿根廷經濟前景擔憂，阿根廷貨幣匯率當日跌至歷史新低。

受土耳其里拉貶值影響，印度盧比兌美元 14 日首次跌破 70 關口，創下歷史新低。路透社援引兩名交易商的話稱，印度央行可能在 70.00-70.10 盧比附近出售了美元以遏制盧比跌勢。一家外資銀行資深交易商稱，印度央行此舉是為了遏制早盤的匯率波動，但乾預幅度不大。

人民幣雙向波動將延續

消息面上，中國國家統計局 14 日公佈的 7 月重要經濟數據整體低於預期。數據顯示，中國 1-7 月規模以上工業增加值同比增長 6.6%，增速較 1-6 月份回落 0.1 個百分點；1-7 月固定資產投資同比增長 5.5%，創逾 19 年新低，低於預期 6% 和前值 6%；1-7 月社會消費品零售總額同比增 9.3%，低於預期 9.4% 和前值 9.4%；7 月社會消費品零售總額同比增 8.8%，低於預期 9.1% 和前值 9%。

市場人士指出，7 月經濟數據雖略遜於預期，但數據暫未對人民幣匯率造成明顯影響。目前市場對全球外匯市場波動，尤其是土耳其里拉和美元的關注度依然較高，預計後續人民幣兌美元匯率仍將隨美元雙向波動，同時在政策維穩匯率預期的支撐下，人民幣繼續貶值壓力可控。

興業研究指出，土耳其里拉危機逐漸發酵為新興市場匯率危機，美元指數破位上行站上 96 關口，包括人民幣在內的亞洲貨幣目前表現相對穩定，後市需要關注全球貿易形勢變化及中國貨幣政策走向。

興業研究認為，外匯風險準備金回歸一定程度上修復了人民幣相對美元的升貶彈性，但在美元指數打開更大上行空間的背景下，若不加碼其他逆週期調控政策，美元兌人民幣恐將階段性追隨美元指數走高。

據美國商品期貨委員會（CFTC）公佈的最新數據，截至 8 月 7 日，美元非商業淨多頭持倉數較上週增加 1646 張合約至 30102 張合約；歐元非商業淨多頭則減少 12260 張合約至 10565 張合約。

市場人士點評稱，自 4 月中旬美元反彈以來，美元持倉數由淨空頭轉為淨多頭，且淨多頭頭寸持續上漲，而同期歐元淨多頭頭寸則持續下滑，這反映了市場對美元後市看法愈發樂觀，預計短期內美元指數將保持易漲難跌走勢。