台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月15日

上市櫃公司第 2 季財報出爐，在匯兌收益等利多因素挹注下，合計獲利 5,758 億元，寫下歷史同期新高，也是單季歷史第三高；上半年獲利達 1.11 兆元，較去年同期成長 21.4%，同樣締造歷史同期最高。

台股股王大立光將於明（16）日除息，外界原本預期可望上演亮麗的除、填息行情，另外配發出的除息還可替台股增添新動能。不過，隨著外資連續兩日大舉調節、持股張數創 29 個月來新低之際，加上競爭同業舜宇、瑞聲、丘鈦等股價重挫，讓這場大戲增添變數。

土耳其總統埃爾多安周二號召全國 8,100 萬人聯手抵制蘋果 iPhone 及其他美國電子產品，改用其他廠牌手機，藉此彰顯土耳其在這波美土交鋒當中絕不退讓的立場。



經濟日報

上市櫃半年報耀眼 獲利飆兆元

政院挺新創 擬鬆綁企併法

MSCI 調權重 台股連三季雙降

工商時報

土耳其報復 iPhone 又成箭靶

Q2 財報 五大天王各領風騷

大立光 16 日除息好戲 埋隱憂

聯合報

淘寶強攻台灣 要打本土牌

公平會大轉彎 監委要查高通案

中鋼跟進陸廠 下季盤價漲定了

蘋果日報

U7 驚爆中國停產 嚴凱泰不會放棄納智捷

里拉狂瀉 土耳其比希臘更危險

攜手 8 銀行 全新 LINE Pay 下周四上線

中國時報

兩岸 5G 交流 華聚 9 月照辦論壇

監委調查 公平會為何髮夾彎

全球宜居城 台北 58 名贏首爾

自由時報

川普新殺手鐧 中國恐列匯率操縱國

我 IC 產業寫新頁 今年產值估 2.61 兆

供貨電競筆電廠 隆達 mini LED 搶頭香

