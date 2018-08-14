【華冠投顧】08/14（二）人工盤之跌深反彈

◆盤勢分析

焦點個股：2330 台積電、3624 光頡、6451 訊芯 - KY、2349 錸德、6173 信昌電

台股昨日多殺多、融資斷頭，狂跌 234 點，一次把月線、季線、半年線、年線全部摜破；OTC 跌幅更重，大跌 3.93%（盤中 4.95%），跌幅為今年第二大，昨日上市櫃融資大減 72.82 億，今日台股上演人工盤戲碼，先拉抬 2330 台積電穩盤，11:30 後開始拉跌最深的人氣指標 MLCC 被動元件族群…… 尾盤帶動其他跌深族群一起跌深反彈！！！收盤大盤上漲 75.31 點，收 10824.23 點，成交量 1,365 億。上漲家數大增為 1,005 家，下跌家數達 436 家。

被動元件、矽晶圓今日 11:30 後開始一起大反攻，2456 奇力新、6173 信昌電、2492 華新科、3026 禾伸堂、6175 立敦、2478 大毅、6155 鈞寶、5317 凱美、3624 光頡，矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶上漲，其他如 4944 兆遠、3313 斐成。

昨日弱，今日繼續重挫的有 2448 晶電、6271 同欣電、6141 柏承、6451 訊芯 - KY、3236 千如、2337 旺宏、2349 錸德……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

