【華冠投顧】昨天如期回檔、今天如期反彈

◆ 看好 PCB 領先突圍 先前高出、現在低進

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡

＜大盤分析＞

昨日提到大盤進入回檔整理期，但極短線因為四大期指逆價差明顯收斂、現貨流動性問題不大、週三結算在即、大盤年線上揚，所以也有反彈搶短空間。今日台股如期反彈，大盤 + 75 點重上年線，OTC 指數 + 1.46%，雙雙收復昨日帶量黑Ｋ高低點的一半。

目前全球股市皆面臨系統風險，台股反彈走勢能延續多久還是要看土耳其金融危機後續的衝擊程度，但衝擊程度究竟有多大？絕大多數投資人都是資訊的落後者，難以在第一時間掌握，因此最好的判斷方式就是回歸盤面自己解讀。

由於昨日台股融資劇降，外資賣超也不嚴重（即使計入反向 ETF 的買超後也不算嚴重），換言之，在昨日大盤長黑Ｋ所涵蓋的空間裡，籌碼的發展反而是正向的，而這段空間大約就落在季線和年線之間，邏輯上反彈到季線之前的賣壓都不會很重，容易走出像今天一樣價漲量縮的背離走勢，因此，如果大盤在重上季線前出現量大卻不漲的跡象，便要提防系統風險又起，大咖趁反彈調節，屆時就需提高風險意識。

＜被動元件族群＞

昨日被動元件龍頭《2327 國巨》重獲外資買超，今日 + 6.7% 並帶動《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》及二線股反彈，然因國巨昨日融資消化幅度有限，故短線僅能視為跌深反彈，須見反彈過程融資續降，才有機會逐步沉澱籌碼。

＜蘋概族群＞

近一個多月來陸續推薦的蘋概股～機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟板《6269 台郡》、軟性銅箔基板《8039 台虹》、3D 感測《3374 精材》，仍是盤面上相對穩健的個股，今日《6121 新普》、《4958 臻鼎 - KY》更是持續大漲創波段新高。

＜PCB 族群＞

蘋果供應鏈中，近日以 PCB 族群表現最佳，是盤面上少數還能創高的族群，除前述最強勢的《4958 臻鼎 - KY》外，《3044 健鼎》、《3037 欣興》亦逐步墊高，其漲勢更帶動整個 PCB 族群，不論軟、硬板都有買盤進駐，不過強勢股的正乖離相對也大。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。