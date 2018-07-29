中科四期重啟招商 除和大之外精密沖壓件廠和勤也將投資

中部科學園區四期二林園區通過二階環境影響評估之後之後，中科管理局重啟招商，吸引包括和大 (1536-TW) 集團的 3 家公司將於園區內加碼投資 200 億元，而精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 也將進入二林園區投資設廠，最快在 11 月動工。

中科管理局的統計資料顯示，中科二林園區累計核准入區廠商家數達 16 家，核准設廠總投資金額逾 550 億元，在加入和大旗下包括和大、高鋒工業 (4510-TW) 及華豐 (2109-TW)3 家公司的投資後，廠商投資額也將衝上 750 億元。

和勤精機 (1586-TW) 在台將投資 15 億元在中科四期園區興建新廠，預計在完成租用土地程序後，最快 11 月動工，2020 年第一期投入量產，預估貢獻當年產值將達 10 億元，主要在二林園區內整合生產硬碟機構件全部製程，全部工程完工投產後的年產值將上看 30 億元。

和勤董事長黃亦翔指出，和勤為投資台灣新建生產線所需，預計在近期送件申請發行 5 億元的有擔保可轉換公司債，進行市場籌資。依工程進度規劃，明 (2019) 年還將發行有擔保及無擔保可轉換公司債持續籌資投入。

和勤在中科擴大投資計畫，主要是為整合硬碟機構件全部製程，包括精密沖壓、電鍍等全部製程完全在台灣完成，申請在中科四期園區租用 6.6 萬平方米土地興建新廠，近期可望取得批准函，黃亦翔指出，新廠將分三期興建，首期工程預計在 2020 年完工投產，全部三期興建工程將在 2025 年完工。和勤精機中科新廠首期完工後，公司企業總部及研發中心都將遷入中科新廠區中。

以汽車零組件及硬碟機構件為主的精密沖壓廠和勤精機 ，去年扭轉連 2 年虧損窘境虧損轉盈，在接單順暢挹注下，今年第 2 季營收衝上 6.51 億元創新高，上半年營收 12.48 億元，董事長黃亦翔指出，下半年營收將再優於上半年，預估上下半年營收將是 4 比 6 成，下半年將較上半年成長 5 成，全年營收有機會上看 31 億元創新高，年增 38%，獲利也可望同步上揚。

和勤今年營收可望衝上 31 億元，年增 38.39%，隨著接單順暢，也有利公司篩選訂單，目前現有 500 餘項生產沖壓件產品中，公司以刪除 100 項負毛利率產品，並以 30% 以上毛利率產品為接單重點；和勤指出，過去毛利率最高是 2009 年的 26.9%，若此目標接單重點達成，今年不僅營收可創高，毛利率也將改寫新紀錄。

和勤股本 7.57 億元，以精密沖壓設備與技術，從電子零件跨入汽車零件領域，今年上半年汽車零件占營收 58.86%、硬碟機構件 (VCM Plate) 占比 36.06%，主要生產基地在彰化與大陸浙江嘉興和新精沖公司。