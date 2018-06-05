〈隆達股東會〉Q2增溫優於Q1 滁州新廠Q3量產助攻毛利率

LED 一貫廠隆達電 (3698-TW) 今 (5) 日召開股東常會，隆達董事長蘇峯正會後指出，今年將持續降低照明比重，盼能收斂至 3 成左右，而在中國滁州新廠第 3 季量產後，新廠效益可望於年底顯現，有助提升毛利率表現，此外，第 2 季營運已較首季小幅增溫，營收將優於第 1 季。

回顧去年表現，蘇峯正表示，去年照明價格跌幅已逐漸收斂，但產業仍擺脫不了降價壓力，隆達因此回歸 LED 光機電熱技術，也積極優化照明元件與模組開發，提供加值產品應用，並佈局車用、IR 及 UV 等新應用領域產品，車用產品已應用於重型機車頭燈與國內知名電動機車尾燈，而高功率 Core 系列封裝產品已成功攻入日本與大陸後裝車市場，此外，也已開發 3D 人臉辨識模組，相關佈局今年將可開花結果。

展望今年，蘇峯正表示，雖有陸廠產能再度大量開出的危機，但也有智慧聯網、電動車、生物辨識等科技所帶來的新商機，LED 產業部分，消費性照明市場已成紅海，但工業應用與專業照明等市場仍成長可期，未來將專注於顯示器、照明、車載與先進光電應用等四大領域應用。

隆達去年背光應用營收占比約 54.36%、照明產品則是 45.64%，不過，由於照明產品毛利率相對較低，蘇峯正表示，今年會持續將照明比重下調，維持燈板、燈源模組等元件，減少成品比例，盼能將照明比重收斂至 3 成左右，從今年初以來調整效益已逐步顯現。

隆達今年首季受淡季、工作天數減少與美元走貶影響，加上位於中國的滁州新廠認列相關費用，使單季小虧 0.08 元。展望第 2 季，蘇峯正表示，目前看來第 2 季營運已從第 1 季的淡季小幅增溫，營收表現優於第 1 季，盼獲利也能同步攀揚，目前第 3 季市場能見度仍不高。

隆達位於中國安徽省的滁州新廠已於本季開始試產，預計第 3 季正式量產，該廠區將成為隆達繼蘇州、廈門後，位於中國的第 3 個生產基地，生產項目包括背光與照明的封裝、燈條、模組與晶粒後端測試。

蘇峯正透露，該新廠將原先分散在 2 個基地的製造生產集中於一處，人員管理效率將會提升，另一方面，在該新廠將對供應鏈做更好的整合，會請封裝用的主要材料廠商，到滁州新廠蓋「廠中廠」，藉此節省運輸包裝等相關成本，優化供應鏈管理。

從成本結構改善來看，蘇峯正指出，滁州新正式量產後廠，將有助提升毛利率表現，新廠帶來的效益可望於年底顯現，明年會更加明顯。