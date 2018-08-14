歐股盤前─市場關注土耳其情勢 歐洲Stoxx 50期指上漲0.50%

土耳其里拉崩跌，衝擊金融股表現，昨日美股收低；今 (14) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.50%。

台北時間週二下午 2 點 28 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.50%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.23%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.40%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.64%。

歐洲產業消息方面，銅礦公司 Antofagasta、德國電力公司萊茵集團 (RWE)，以及建築公司 Bilfinger，週二都將公布財報。

里拉崩跌，衝擊金融股表現，昨日美股收低，道瓊工業指數收跌 125.44 點 (0.5%)，至 25187.7 點；標普 500 指數收跌 11.35 點 (0.4%)，至 2821.93 點；那斯達克指數收跌 19.40 點 (0.25%)，至 7819.71 點。

除里拉外，南非蘭德、印度盧比等新興市場貨幣皆重貶。

土耳其央行週一公布一系列穩定金融措施，里拉跌幅隨之收斂；不過，外界認為，成效有限。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土國總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

2018 年以來，里拉兌美元跌逾 4 成，但 Erdogan 宣稱，里拉「很快就會回升至合理水平」。