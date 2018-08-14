美元欣欣向榮里拉崩跌 人民幣中間價下調66點



美元欣欣向榮里拉崩跌，人民幣中間價報 6.8695 ，上一交易日中間價報 6.8629，下調 66 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8767 。

美元欣欣向榮里拉崩跌新興市場一地雞毛

因市場對土耳其經濟金融危機的恐慌情緒擴散，不僅新興市場貨幣普跌，投資者還收縮歐元區資產風險敞口，歐元兌美元曾觸及 13 個月低位，土耳其里拉暴跌推動投資者湧向美元等避險資產。

人民幣貶值壓力可控

儘管人民幣即期匯率有所走弱，但兌一籃子貨幣明顯企穩。中國貨幣網 13 日公佈的數據顯示，上週三大人民幣匯率指數集體反彈，CFETS 人民幣匯率指數 8 月 10 日報 92.91，按週漲 0.22；BIS 貨幣籃子人民幣匯率指數報 96.21，按週漲 0.23；SDR 貨幣籃子人民幣匯率指數報 93.09，按週漲 0.18。

分析人士指出，受外圍環境影響，近期外匯市場波動加大，隨著美元指數升破 96，人民幣短期貶值壓力不容忽視，不過人民幣匯率指數企穩反彈，體現市場預期仍較穩定。從基本面看，國內經濟改善預期升溫，疊加政策維穩匯率預期，人民幣貶值壓力可控，穩健運行仍是大概率事件。

值得注意的是，央行在最新發布的二季度貨幣政策執行報告中稱，針對外匯市場可能出現的順週期波動，人民銀行也將繼續運用已有經驗和充足的政策工具，根據形勢發展變化在必要時進一步採取有效措施進行逆週期調節，發揮好宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

“預計下半年人民幣兌美元匯率止跌企穩，大概率在 6.6-6.9 區間內波動，關注央行後續可能進一步推出的穩定預期的相關措施。” 申万宏源證券在最新研報中表示。跌企穩，大概率在 6.6-6.9 區間內波動，關注央行後續可能進一步推出的穩定預期的相關措施。” 申万宏源證券在最新研報中表示。