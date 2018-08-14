5隻A股納入MSCI中國A股在岸指數

美國指數發布公司MSCI明晟公布季度調整，按計劃實施第二階段納入，增加A股的比例，由2.5%增至5%，令MSCI中國指數達236隻。
將中興通訊(000063-CN)、中華企業(600675-CN)、揚農化工(600486-CN)、風華高科(000636-CN)、通策醫療(600763-CN)5隻A股，加入MSCI中國A股在岸指數，並剔除春興精工(002547-CN)、登海種業(002041-CN)、康盛股份(002418-CN)3隻A股。
MSCI中國A股國際指數將新增9隻股份，分別為中華企業(600675-CN)、中國神華(601088-CN)、中國聯通(600050-CN)、國電電力發展(600795-CN)、恒力股份(600346-CN)、揚農化工(600486-CN)、國電南瑞(600406-CN)、TCL集團(000100-CN)中興通訊。
相關成份股變動將在8月31日收市後生效。
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