同泰獲韓系客戶訂單 Q4擬辦現增籌資因應產能擴充

軟板及載板廠同泰電子 (3321-TW) 今 (2018) 年至第 3 季以來的載板業務部門營運並沒有重大的起色，反而在軟板業務上因大舉囊括韓系客戶手機重要的訂單成為一大支柱，也助攻 7 月達成單月損益兩平。同時，該公司並積極準備進行產能擴充，預計在第 4 季辦理現金增資進行市場籌資。

根據同泰電子的產能擴充規劃，將大力擴充軟板產能每月 3 萬米平方，其中的 1.5 萬米平方在今年底前正式開出，另 1.5 萬米平方的產能加入的時點則在明年上半年。

同泰電子勇於投入新產能的擴充，主要看好來自韓系客戶在手機的 NFC 通訊模組、無線充電加 ID 辨識模組用軟板明確的訂單；此外，同泰電子在於承載 Mini LED 的板材研發也有突破，並取得多項專利，預計將新增每月 1 萬米平方的新產能。

同泰電子執行長李遠智指出，同泰電子在專利技術在於承載 Mini LED 的板材防焊層，使表面更加平滑，且有助於生產良率的大幅提高。

雖然同泰電子依目前的出貨產品結構趨勢，在 2.2-2.3 億元的月營收即可達成單月的損益兩平，但在上半年的稅後虧損 2.15 億元，每股淨損 2.46 元的情況下，全年恐怕仍難以轉盈。

目前股本 8.9 億元的同泰電子，為欣興 (3037-TW) 及台表科 (6278-TW) 的轉投資事業，該公司計畫於第 4 季辦理 3 億元股本的現金增資案籌資，以因應擴充產能需求，同時，明年還要辦理市場的籌資案。