〈專訪〉龍巖王淮：經營追求卓越 治理更要如影隨形

龍巖 (5530-TW) 為台灣首家上市櫃殯葬業者，連續 4 年拿下公司治理評鑑前 5% 最高級距，為了更精進，今 (2018) 年更成立「公司治理暨提名委員會」。受邀擔任龍巖獨立董事與「公司治理暨提名委員會」召集人的中華公司治理協會秘書長王淮表示，他心目中對龍巖的公司治理藍圖是「經營追求卓越，治理如影隨形」，他將在任內全力推動龍巖三年內獲得三個外部評鑑的肯定，達成龍巖治理水準與經營績效同等卓越的目標。

證交所公布第 4 屆公司治理評鑑，總計 1536 家上市櫃企業參與評鑑，排名前 5% 之上市公司有 43 家，上櫃公司 34 家，龍巖以生命產業領導廠商身分進入上櫃公司前 5% 排名，而且是與台積電等卓越公司一樣，連續 4 年獲得此一殊榮。

龍巖董事長劉偉龍曾表示，「達到法遵的標準，對龍巖來說只是最基本的要求！」目前擔任中華公司治理協會秘書長的王淮，心目中公司治理藍圖乃是「經營追求卓越，治理如影隨形」。龍巖今年股東會正值董事改選，龍巖聘請王淮出任獨立董事，當時王淮發現，他心中的藍圖，與龍巖對積極追求提升公司治理的態度及精神不謀而合，因此經過與經營團隊多次接觸之後，欣然答應擔任龍巖本屆獨立董事。

王淮表示，一家公司營運績效好是基本，公司治理好則同樣重要，公司治理層面涵蓋法令的遵循、董事會的運作、經理人的紀律、董事跟經理人之間的互動、對投資人的重視、對供應商和客戶關係的維護、對社區的關懷… 等都是觀察指標，簡言之，要能兼顧所有利害關係人的權益，而非只顧賺錢。

很多投資人不太理解公司治理好壞與股價的關聯性，王淮說，「短期間公司治理好，股價不一定會反映，因為台灣資本市場還不夠成熟，但長期而言，公司治理絕對是影響股價的重要因素。」他引述麥肯錫的研究指出，如果上市公司公司治理做得好，將可提升公司形象，降低經營風險，投資人會願意多付 20% 的溢價購買公司股票。只要龍巖持續保持經營績效與治理水準的卓越，獲得投資人溢價的認同，只是遲早的事。

龍巖即使已連續 4 年拿下公司治理評鑑前 5% 最高級距，但在公司治理方面持續精進，除早已依法設置審計委員會、薪酬委員會，今年更成立「公司治理暨提名委員會」。王淮表示，目前全體上市櫃公司有成立「公司治理暨提名委員會」的公司可能不到十家，多是一些受主管機關高度監理的優質金控公司，如國泰金、玉山金… 等，但龍巖以更高標準自我要求，確信「公司治理是沒有終點線的競賽。」

談到龍巖「公司治理暨提名委員會」的任務，王淮表示，除了全面精進公司治理之外，尚且包含提名並遴選符合公司未來發展需求的董事。龍巖董事會組成不單取決於股權，更延攬不同專業人士擔任獨立董事及功能性委員會的委員，王淮認為，公司在不同發展階段，就需要網羅不同背景的專業人士加入董事會，為股東 (包含小股東) 積極發揮防弊與興利的功能。

王淮舉例，隨著科技的進步，龍巖為能妥善的處理龐大的客戶託付，滿足客戶的需求，公司正積極強化 IT 系統建置，因此這屆就延攬具 IT 專業背景的董事，以龍巖需要做為出發點，而不像一般公司單純找董事長、大股東認識的友人。龍巖嚴謹遴選適任董事，以確保董事會的專業性及獨立性。

此外，龍巖近年引入日本歐力士亞洲資本的外部資金挹注，並與中國遠洋集團合資成立「龍洋生命」，觸角愈來愈國際化。王淮表示，獨立董事在公司向外擴張成長的角色將秉持「3R」原則，分別兼顧 Resource (慎用資源)、Risk(管理風險)、Return(追求回報)，來督導公司經營團隊。

王淮認為，龍巖是台灣生命產業的龍頭，市值排行全球殯葬業前 5 大，未來公司治理目標將以國際最佳實務為標竿。

龍巖公司治理評鑑連續 4 屆名列前 5%，與台積電等卓越企業齊名，未來將如何挑戰公司治理的下一個高峰？王淮表示，希望三年內獲得三個外部評鑑的肯定，一是中華公司治理協會的公司治理制度評量；二是董事會的外部評估；三是 CSR 報告書外部確信。

王淮進一步指出，隨著龍巖公司治理愈發精進，公司體質將更為強化。透過這些外部評鑑，搭配穩定的營收獲利成長，可進一步向外界展現龍巖的真實價值，屆時股價溢價的反映，對龍巖來說，將是「經營追求卓越，治理如影隨形」的紅利 (bonus) 了 !