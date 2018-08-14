台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月14日

土耳其對全球經濟與金融市場的系統重要性不高，問題主要源於國內，為何現在卻衝擊全球金融市場？主因是全球經貿與金融壓力已達到臨界點，大悶鍋終於爆開。

鴻海第 2 季營運遭遇逆風，昨（13）日公布毛利率、營益率、淨利率「三率三降」，單季歸屬母公司淨利 174.9 億元，為五年來單季新低，季減 27.4%，年減 2.2%，每股純益 1.01 元，不如預期。

中央銀行總裁要有洞燭機先的本領，早在 2 個月前，央行總裁楊金龍便提前對土耳其恐掀金融風暴示警，可說是神預測。但楊金龍當時也強調，對照其他新興國家，國際收支健全且外匯存底充沛，承受資金外流能力相對較佳，不擔心產生外溢問題。



經濟日報

新興貨幣 引爆 8 月危機

鴻海 Q2 財報 三率三降

核電存廢 工商界政院交鋒

工商時報

台股重挫 外資轉低調

長榮航空小金雞航太併航宇

里拉崩跌危機 楊金龍早料到

聯合報

FII 上半年淨利 增 2.2%

群創智能貨架 走進南台灣超商

金控海外投資 帳面虧 664 億

蘋果日報

行動支付消費不到 1% 普及還早

6% 有感回饋 激出百萬刷手

張忠謀談創業 個人很少成功

中國時報

土國風暴 台曝險近 1400 億

亞股蒸發 3000 億美元 美股回穩

基本工資漲幅 勞資還有得喬

自由時報

機械公會籲智慧製造玩真的

獲三星大單 同泰 Q4 擴產、增資

比特大陸 IPO 規模上看 180 億美元