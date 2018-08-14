消息：蘋果3款秋季新iPhone 將全數支援無線充電

正如外界所預測的，蘋果公司 (AAPL-US) 今年秋季估將販售 5.8 英吋、6.1 英吋、和 6.5 英吋的 iPhone，而 3 款也都將提供無線充電功能。同時，該公司長期延遲出貨的 AirPower 無線充電墊，最終定價估計為 150 美元。

蘋果股價週一 (13 日) 上漲 0.65% 來到每股 208.87 美元，目前公司市值已超越了 1 兆美元關卡。

蘋果股價日線趨勢圖

外媒報導稱，蘋果工程師目前仍處於「測試」充電功能的過程中，而目標有望在 9 月份大致完工。

據了解，這次蘋果的延誤非「技術障礙」的緣故，而是使用比大多數兼容 Qi 的無線充電器更先進的線圈系統所導致。這也將使 AirPower 增加功能，為多種不同類型的設備充電，無論它們在墊子上的順序。

去年首次亮相時，AirPower 的承諾是一款可以為 iPhone、Apple Watch、與尚未發布的無線 AirPods 做充電的配件。目前消息指出，充電墊子最多可同時處理 3 個設備。

蘋果也考慮到 iPhone 8、8 Plus、和 X 的兼容性，而今年秋季即將上市的 iPhone 也都會支持無線充電功能。

6.1 英吋 iPhone 型號預計將是一款「預算型」的液晶顯示器手機，但如果蘋果希望將其成本再次降低，也可省略無線充電功能。

據市場消息指出，蘋果也將推出 18W 的 USB-C 電源變壓器。

如今，如 AirPower 要在美國上市，也需被美國的 FCC 監管單位批准，而目前此產品還尚未獲得批准。