蘋果拉貨啟動 美律下半年獲利旺 除息首日填息逾3成

美律 (2439-TW) 第 2 季轉盈，法說會對第 3 季釋出樂觀看法，看好營收將顯著成長，毛利率也看升，受惠於蘋果 iPhone 新機拉貨啟動，7 月營收雙增，法人估下半年獲利大幅彈升，全年每股純益 9.27 元；今 (10) 日除息表現穩健，盤中填息 37.9%，穩步走向填息。

美律 7 月營收 29.18 億元，月增 12.67%，年增 85.05%，累計前 7 月營收 139.89 億元，年增 22.13%；第 2 季稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈；上半年稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元。

美律預估第 3 季娛樂產品營收季增逾 50%，主要動能包括電競耳機以及抗噪耳機，揚聲器業務受惠新款 iPhone 出貨，預估季增 50%；雖然行動揚聲器第 3 季出貨減少，但預估新款 iPhone 揚聲器及收話器第 4 季出貨將可明顯放量。

法人看好美律第 3 季營運成長，預估第 3 季毛利、營利率分別上揚到 15.5%、8.7%，今年娛樂產品年增逾 10%，揚聲器年增 30%，下半年獲利將可望出現強勁反彈，預估全年每股純益 9.27 元。

近期外資報告同步上調美律獲利，二家歐系外資分別調升美律目標價至 163 元、173 元，投資評等分別是持有和中立。

美律下半年獲利看旺，推升近期股價表現，每股 15.8 元現金股利今日除息，除息參考價 157.5 元，早盤以 160 元開出，一度拉升至 163.5 元，填息 37.9%，穩步朝完全填息邁進。