傳吉利旗下曹操專車擬再融資30億人民幣 估值約30億美元

市場消息傳出，吉利 (0175-HK) 旗下網約車平台曹操專車計畫在新一輪融資中籌集人民幣 30 億元資金，估值約 30 億美元 (約港幣 235 億元)。對此，吉利和曹操專車尚未置評。

吉利汽車今 (14) 日開高後重挫 0.361%，報港幣 16.56 元。

圖：新浪財經

今年初，曹操專車完成人民幣 10 億元 A 輪融資，估值超過人民幣 100 億元。其董事長劉金良曾表示，曹操專車預計今年 10 月完成 B 輪融資，並希望再出讓 10% 到 15% 的股份 (A 輪融資讓出 10% 左右股份)。今年 5 月份，曹操專車曾宣佈預計今年完成 B 輪融資，融資後估值人民幣 250-300 億元。

曹操專車成立於 2015 年，是由吉利集團戰略投資的新能源汽車共用出行平台，運營車輛全部為吉利帝豪 EV。今年 5 月，在成立 3 周年之際，曹操專車宣佈，已在杭州、廈門、成都等 23 座城市上線，共計投入 16000 輛新能源汽車。

易觀資料顯示，自 2015 年 5 月成立以來，曹操專車在多個城市的活躍用戶量已經超過易到、神州專車、首汽約車等平臺，僅次於滴滴。

截至目前，曹操專車在 25 個大陸城市營運。除提供網約車服務以外，曹操專車還提供綠色公務、曹操幫忙等衍生產品和服務，並規劃將業務拓展至代駕、自由行、順風車、擺渡車、租車、傳媒、拉貨等領域。

中國電子商務研究中心公佈的資料顯示，截至 2017 年年底，共用汽車相關融資總額高達人民幣 764.59 億元。

知情人士透露，同樣定位於新能源汽車共用服務平台的上汽旗下電動汽車租賃服務公司 EvCard，也正籌畫進行人民幣 20 億元融資。