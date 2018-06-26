〈晶華股東會〉潘思亮樂見釋股麗晶穩賺不賠 明年轉盈挹注可期

飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (26) 日召開股東常會，對於子公司 RHW 釋股 51% 予 IHG 一案，晶華董事長潘思亮說，此舉可視為「老外替我們打工」且「穩賺不賠」，且「比自己經營賺得更多」，預期負責海外經營的麗晶全球明年即可望轉虧為盈。

晶華將 Regent Hospitality Worldwide(RHW) 釋股 51% 給 IHG，成為雙方合資公司，RHW 董事長仍由潘思亮擔任，而 IHG 負責麗晶在台灣以外地區的全球經營管理業務。

潘思亮說明，若持續自己經營麗晶，可能 2-3 年後會開始賺錢，但現在結盟 IHG 除除了可望立即獲利，還會比自己賺得更多，且此項釋股交易比起當初成本，IHG 相當於溢價 4 成。

潘思亮也指出，麗晶海外布局每年需要花費幾百萬元，且由於規模小處於虧損狀態，而 IHG 全球擁有 5400 家飯店，在台灣以外的全球開發能力遠高於晶華，因此，雙方合作由 IHG 全部收購柏林麗晶，並負責麗晶在全球營運和開發，麗晶全球可望立即由虧轉盈。

另一方面，RHW 可收取全球麗晶據點總營收 1.5-2％為授權費，由晶華認列 49%，「交易可說穩賺不賠」。

此筆交易最快將於本周完成，交易金額 3930 萬美元，將分三筆入帳，晶華預計於第 2-3 季認列第一筆獲利，而台北晶華也將於年底加入 I.H.G. 的訂房網路。