【華冠投顧】台股如期進入回檔期 高出就有錢低進布局

◆盤勢分析

焦點個股 : 2327 國巨、6182 合晶、6153 嘉聯益、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡

＜大盤分析＞

上週五昇楷烏鴉嘴「提防二項因素 "美元指數創新高及內資族群（被動元件、矽晶圓、MOSFET…）續弱" 導致大盤震盪回檔，現階段操作 "高出才有錢低進"」，今天台股就在內外因素交相煎之下，大盤一根跳低長黑 K 棒跌了 234 點，直接摜破月線、季線、半年線與年線，OTC 指數 - 3.92% 下破七月初低點，台股確認進入回檔修正期。

就外在變數來講，美國對土耳其提高鋼鋁關稅導致里拉重貶可能進一步引發土耳其經濟危機，但土耳其問題尚在其次，更讓市場擔憂的則是此舉將拖累對土國曝險程度過高的歐洲銀行，這就導致歐元重貶，資金流入美元及具有避險貨幣性質的日圓，而美元指數大漲創波段新高，勢必又牽動外資由股市抽腿，這個連鎖反應，台股無法置身事外。

就內在風險而言，最大問題就是出在昇楷上週持續追蹤的「被動元件」與強調暫勿摸底的「矽晶圓」身上。此兩大族群今日屋漏偏逢連夜雨，在台股重挫下持續破底。

被動元件族群觀察的指標股在龍頭《2327 國巨》，國巨近期天天創新大量且愈跌融資愈多，形成一層套一層的惡性循環，目前只能進行以跌止跌的殘酷走法。所謂「融資不退、空頭不止」，《2327 國巨》止跌的關鍵還是看融資是否劇降，在龍頭止穩之前，被動元件族群一樣暫勿摸底。

矽晶圓族群的籌碼問題不像被動元件族群那麼嚴重，但今日最強勢的指標股《6182 合晶》與《3016 嘉晶》已分別跌破季線和頸線（以還原權息為準），在線形轉弱之下，此一族群也暫別亂搶短。

＜操作策略＞

現階段操作策略除了延續上周提醒的轉弱股必須果斷出場，強勢股基於風險考量也可適度獲利調節，「高出」才有錢「低進」，面對系統風險升溫，積極操作者在這個位置也有「多空雙向」操作的獲利空間，由於台股已過除權息高峰且多頭結構受到破壞，作空不論在可行性或操作難度上都大幅降低，可順勢而為。

相反的就搶短而言，今日盤面四大期指逆價差明顯收斂、跌停股票雖然不少但流動性問題不大，此外週三結算在即且大盤年線上揚，盤面上也有些逆勢走強或抗跌的個股（如 PCB 族群的《3037 欣興》、《8046 南電》、《6153 嘉聯益》；IC 設計《2458 義隆》、《3227 原相》... 等），短線仍有個股具備搶短機會，只是搶短須嚴控部位並嚴格執行停損停利。

＜蘋概族群＞

蘋概族群仍是盤面相對穩健的族群，先前推薦的蘋概股如機殼《2474 可成》、電池《6121 新普》、軟板《4958 臻鼎 - KY》、封裝《6147 頎邦》、設備廠《2360 致茂》、軟板《6269 台郡》、軟性銅箔基板《8039 台虹》、3D 感測《3374 精材》，今日尚有《6121 新普》、《4958 臻鼎 - KY》逆勢走高創高，但上週提過基於風險考量，對風險趨避者而言，可不論強弱皆暫作出場或減碼以避開系統風險。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

