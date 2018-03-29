零組件價格大漲 藍天4月筆電新機價格喊漲 Q2平均售價看升

有鑒於上游零組件價格飆漲，下游系統廠頂不住壓力，電競筆電代工業者藍天 (2362) 新一波的價格調整可望在下月中旬英特爾 (Intel) 移動版處理器平台 Coffee Lake H 機種開賣時反應，可望帶動該公司第二季起平均銷售單價 (ASP) 的提升。此外，為提升獲利率，藍天除電競筆電外，也積極提升包括行動工作站等高階商用筆電佔比，承接企業客製化訂單，目標把商用、消費占比，由去年的 1 比 9 提升到明年的 2 比 8。



英特爾 (Intel) 第八代處理器平台 Coffee Lake 桌機版在去年 10 月問世之後，引發市場換機潮，移動版 Coffee Lake H 機種預計 4/16 開賣。不過，由於上游零組件包括記憶體與被動元件等價格持續飆升，而顯存價格去年大漲，預計今年還要再漲 20%，由於原料價格壓力在去年侵蝕不少藍天筆電業務的利潤，因此該公司已與客戶協商新一波的價格反映。



藍天指出，一般系統產品漲價不易，因此新平台轉換時是個反應原料價格的好時機，英特爾 Coffee Lake H 筆電下月中旬將開賣，藍天將陸續反應成本上漲壓力，也取得客戶諒解。



由於看好今年電競市場的換機潮，加上去年出貨不如預期，基期較低，因此藍天今年設定筆電年出貨量上看兩成，逾 150 萬台。其中，首季出貨達 36 萬台，年增 13%，第二季預估至少有首季的 9 成，較之過去第二季出貨量約僅首季的 7 成，將呈現淡季不淡的現象。



而今年包括歐洲與拉美市場的市況都在回升，上半年陸續拿下一些拉美的教育專案，首季如印度、墨西哥、巴西、俄國等市場的新專案也陸續開出，都成為今年新的成長動能之一。



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