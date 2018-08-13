【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

土耳其總統厄多安持續發表對美國強硬談話，土耳其里拉週一早盤再度出現重挫，一度貶值至 7.24 歷史新低價位，土耳其危機擴散至新興市場貨幣，新台幣早盤亦遭到拋售潮，早盤重貶近 1 角，國際資金避險賣壓湧現，使得今日台股重挫超過 200 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 261.8 億元。

《國際金融市場焦點分析》

土耳其與美國衝突擴大，導致土耳其里拉今年以來出現重貶，並推動土耳其 CDS 創下 2008 年以來新高，使得市場擔憂新興市場風險再度升溫，導致今日 A50 指數由金融類股及地產類股領跌下，下跌超過 300 點，不過在土耳其央行宣佈外匯穩定措施後，使得 A50 指數跌幅收斂，後市需持續留意土耳其與美國衝突發展，若衝突再度出現擴大將再次對金融市場造成衝擊。

《國際商品市場焦點分析》

中國公佈對美國課徵關稅商品清單，清單內部移除對於原油課徵項目，使得市場對於中國將減少美國原油進口擔憂減緩影響，推動 WTI 原油期貨及布蘭特原油期貨週五同步呈現上漲；農產品市場方面，USDA 公佈月報顯示，受到中美貿易戰及美國產區豐收影響，使得美國農業部上調黃豆及玉米產量及庫存，推動黃豆及玉米週五同步出現下跌走勢。

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