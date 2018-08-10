華園美國旅館交易案破局 挹注EPS成一場空

華園 (2702-TW) 今 (10) 日晚間在證交所進行重大訊息說明記者會，宣布原本在 7 月 6 日公告要以 6200 萬美元 (約新台幣 19.05 億元) 出售位於美國加州迪士尼樂園旁的 Residence Inn Anaheim 旅館一案，終止交易，原因為買方資金籌湊困難，且交易價格談判失敗，令市場譁然。

華園日前公告此案處分利益為 5399 萬美元 (約新台幣 16.59 億元)，預計 10 月 15 日完成清點交割手續。以華園股本 10.23 億元計算，原本估可挹注每股純益 16 元，也激勵股價由 15.2 元，不到 1 個月時間就飆高到超過 30 元，最高曾達 35.15 元，此事件對於因此而進場買進華園股票的投資人，恐有所影響。

華園說明，買方原應於 7 月 23 日前確認是否交割，但因買方在資金籌湊以及買方多方合資人意外未能整合，7 月 24 日提議以提高存入簽約金方式一再磋商降低價格，直到 8 月 2 日，買方向代書取回簽約金，並確定無意進行買賣。

華園強調，在今晚重訊前持續與其他買主接洽，新買主也表示有購買意願，惟經多次協商仍未能達成交易條件，仲介也於今日透過電子郵件告知無法完成交易價格，使此旅館出售交易確定中止。

由於 8 月 2 日已將簽約金 100 萬美元退還買方，華園指出，此次出售交易尚未認列相關損益，也對公司財務業務並無重大影響。