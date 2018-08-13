南山人壽聲明早已落實投資內控作業管理 無「南山條款」一事

日前南山人壽 (5874) 爆發投資部門經理人涉嫌透過 line 通訊炒作自身投資股票，金管會擬研議亡羊補牢修正自律規範，南山人壽發出三點聲明表示，民國 100 年 8 月潤成公司於接手南山股權以來，除了要求投資相關作業必須符合法令規定，投資人員不得以本人或配偶、未成年子女及第三人之名義買賣股票；若需交易者，應經事前取得董事長及總經理之核准。南山人壽指出，為避免投資相關人員從事股權交易，產生利益衝突，於民國 100 年 9 月 19 日就已訂定管理辦法，要求以下事項：



1. 投資人員不得以本人或配偶、未成年子女及第三人之名義買賣股票；若需交易者，應經事前取得董事長及總經理之核准，若有交易之情形，應每季主動申報。



2. 南山人壽除了定期於每年自我檢視執行規範之情形外，更在民國 105 年依據主管機關函令而修改內規，要求投資相關人員應授權公司可查詢其個人開戶及交易資料。



3. 南山人壽亦嚴格禁止投資人員藉工作之便，對外洩漏公司之投資資訊、為個人或第三人利益輸送；如有違反規定之情形，將予以嚴懲，絕不寬貸。



南山人壽實施內規規定，與主管機關目前研議修正之政策一致，主管機關強化之內容，是請保險同業公會針對整體保險業對股票交易之利益衝突管理機制，研議修正自律規範，並非外界所稱「南山條款」。