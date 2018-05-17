寬宏Q1獲利暴增488% EPS 0.9元 5月起推出連9場讚聲演唱會

文創股寬宏藝術 (6596) 公布季報，第一季合併營收 3 億元，年成長率 56%，毛利率 28%，稅後淨利 2062 萬元，年成長 488%，每股盈餘為 0.9 元。寬宏藝術指出，第一季受惠音樂劇使營收及獲利大幅成長，預計 5 月起將陸續 9 場讚聲演唱會，加上下半年北高相繼推出展演節目，盼業績可望進一步提升。寬宏藝術自結 4 月份營收 5933 萬元，主要受惠艾薇塔音樂劇與子公司工程接單情形良好，較去年同期成長 48%，月減 67%。



寬宏藝術 5 月起將連續 9 場讚聲演唱會，打頭陣的為金曲歌王蕭煌奇，三小時的表演座無虛席，擔任嘉賓的戲劇小天后邵雨薇也於當晚初試啼聲，月底有平民天后徐懷鈺 2 場演唱會；6 月份有伍佰台北小巨蛋演唱會與韓國獨立樂團臉紅的思春期演唱會。



寬宏藝術指出，下半年展演節目上包括暑假期間北高將推出適合不同族群的五個展覽，台北松菸展出文青風的「篠山紀信展 寫真力」與搞怪風的「五月女桂子的逆襲」；高雄則延續春節熱銷的「顛倒屋 2.0」與「卡娜赫拉的愜意小鎮」，並推出全新的「侏羅紀 × 恐龍樂園」，目標鎖定親子族群。



今年寬宏藝術也積極將演出業務擴展到韓國流行音樂領域，規劃於 7 月 5 日在小巨蛋舉辦韓國音樂類型節目「M COUNTDOWN」。深受全球 K-POP 粉絲喜愛的「M COUNTDOWN」暌違 5 年再度來台，將邀請一線的韓流藝人與呈現最佳的製作水準，勢必將於台灣掀起一波韓流熱潮。

