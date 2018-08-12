白宮或接近就關鍵牧師事件拿出解決方案 土耳其里拉短線反彈

首發於 10 日 21 點 36 分，更新土耳其外交部聲明、川普律師消息及里拉跌幅收窄。

土耳其里拉因美國制裁而重挫，傳出美國牧師問題接近拿出解決方案的消息後，里拉跌幅略為收窄。

北京時間 11 日 3 點 15 分左右，川普的律師 Jay Sekulow 在接受美國廣播電視節目主持人 Sean Hannity 採訪時透露，白宮致力於解決美籍牧師 Andrew Brunson 被土耳其拘留的事件，稱「他們接近拿出一個解決方案」。

雖然 Sekulow 並沒有透露包括他如何得知這一消息在內的詳情，但路透此前報導指出，Brunson 被拘留是川普政府對土耳其部長實施制裁併採取貿易限制的導火索。

傳出 Sekulow 上述消息後，土耳其里拉兌美元短線回漲，一度升破 6.30，跌幅收窄到 13.5% 左右，此前里拉曾跌破 6.75，日內跌幅超過 20%。截至更新，里拉跌破 6.40，退守 6.50 關口，日內跌幅超過 15%。

10 日晚間，川普授權，美國政府決定將對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，鋁關稅調整為 20%，鋼鐵關稅調整為 50%。土耳其里拉聞訊跳水，里拉兌美元接近跌破 6.30，創歷史新低，日內一度跌超 20%。

此後土耳其總統埃爾多安講話稱，不會在經濟戰中落敗，並呼籲土耳其人民將美元換成里拉。英國《金融時報》稱，歐洲央行負責歐元區銀行監管的機構對土耳其的風險敞口表示擔憂。里拉再掀螺旋式暴跌，兌美元跌幅擴大，刷新曆史低位。

11 日凌晨，土耳其外交部就美國關稅問題發表聲明，稱如有必要，土耳其將進行報復。美國的制裁和施加壓力只會損害兩國之間的同盟關係。希望在善意以及雙方諒解下通過外交以及對話的方式來解決問題。

里拉崩盤之際 土耳其總統喊話「不會輸掉這場經濟戰爭」

據路透社報導，本周五總統埃爾多安向國家電視台表示，不會在經濟戰中落敗，以此回應里拉崩盤的走勢。

埃爾多安在隨後的講話中表示，土耳其宏觀經濟數據和銀行體系不存在問題。土耳其對任何國家都沒有敵意，試圖通過談判解決問題。土耳其將會回應那些對土耳其發起經濟戰爭的國家。

埃爾多安還稱美元不能阻止我們的道路，呼籲土耳其人民將美元換成里拉。「把歐元、美元、黃金換成里拉，這將是對西方最好的回應。所有困難都會過去。」

不過，市場似乎並不買賬。總統這一「呼籲人們把美元換成里拉」的講話過後，土耳其里拉兌美元重拾歐股盤初跌幅，土耳其里拉兌美元刷新曆史低點至 6.6，日內跌幅達 20%。

下午，里拉曾回吐大半跌幅，一度縮小到 6% 左右。

埃爾多安 10 日的言論呼應了他前一日的說法。周四，埃爾多安呼籲土耳其人不要恐慌，他說：「不要忘記一點：如果他們有美元，我們則有人民、權利、真主阿拉。」

分析師表示「完全失去信心」

對於里拉的崩盤，市場並不像總統那樣樂觀。不少分析師表示，「完全失去了信心」。

英國《金融時報》援引荷蘭拉博銀行的分析師 Piotr Matys 表示，周五的大幅下跌反映出市場對里拉完全缺乏信心，央行必須大幅提高利率以穩定貨幣，「迫切需要大幅上調至少 10 個百分點」。Matys 認為，里拉急劇下跌將產生嚴重的通膨後果，更重要的是可能導致金融危機和經濟衰退。

彭博社援引瑞典最大貸款商北歐聯合銀行策略師 Morten Lund 表示，這看起來像一場徹底的崩潰，如果土耳其再不採取措施，里拉還要繼續下跌。Lund 還稱，今天就該升息了。

應對土耳其金融市場崩盤 女婿財長宣布新的經濟模式

本周五埃爾多爾講話後，他的女婿、土耳其財長 Berat Albayrak 也宣布將提供土耳其一個新的經濟模式，以平息市場對與美國關係、貨幣政策獨立和快速通膨的擔憂。Albayrak 講話表示，土耳其將採取新的經濟路徑，將宣布新的體制框架，以形成短期、中期和長期經濟政策。

具體而言，Albayrak 表示，新經濟路徑的第一步是經濟再平衡，到 2019 年土耳其將已經完成經濟再平衡的第一階段。第二階段將是可持續和健康的經濟增長，第三階段將是更公平的分配。對抗通膨和加強預算紀律是實現經濟再平衡的兩個首要步驟。降低經常帳戶赤字和改善信任是經濟再平衡接下來需採取的步驟。

此外，Albayrak 稱，土耳其將確保貨幣政策完全的獨立性，央行獨立性對土耳其的經濟而言至關重要。土耳其將重塑預算平衡並改善其質量是新路徑的關鍵原則，將實施緊縮的貨幣和財政政策。

里拉近期持續暴跌

年初至今，土耳其里拉兌美元跌幅近 40%。近期，土耳其和美國的外交衝突持續惡化，是土耳其里拉暴跌的重要原因。

美國牧師 Andrew Brunson 在土耳其被判入獄兩年後，美國開始對土耳其實施制裁，土耳其隨後也不甘示弱採取報復措施。上周六，土耳其總統埃爾多安宣布，將凍結美國司法部長及內政部長在土耳其的資產。

如果土耳其拒絕釋放這名牧師，那麼美國後續將對土耳其施加更多破壞性經濟制裁，令本已嚴重承壓的土耳其經濟雪上加霜，進一步加劇銀行壞帳率，可能再次引發全球資本市場，尤其是外匯市場的連鎖反應。

『新聞來源／華爾街見聞』